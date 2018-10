Luopuvan kansanedustajan salaisuus? Näin hän itse vihjasi

Vihreiden Antero Vartia puhui kaksi viikkoa sitten hiilensidontapörssistä.

Helsinkiläinen vihreiden kansanedustaja Antero Vartia ilmoitti lauantaina Facebookissa jättävänsä huhtikuun eduskuntavaalit väliin.

”En pysty ajallisesti sitoutumaan seuraavaan eduskuntakauteen, sillä aion keskittää kaiken aikani ilmastonmuutoksen torjuntaan. …Seuraaviin vuosiin aion mahduttaa vielä huomattavasti enemmän. Tulen tarvitsemaan apuanne tälläkin kertaa. Tärkeimpänä: ilmastonmuutos on pysäytettävissä. On ihmiskunnan historiassa monimutkaisempiakin asioita tehty”, Antero Vartia kirjoitti.

Vartia on perustanut ilmastonmuutosta torjuvan säätiön, mutta hänen mukaansa kyse ei ole päästökaupasta.

Kansanedustaja saattoi vihjata jotain torstaina 4. lokakuuta pidetyllä eduskunnan kyselytunnilla. Tuolloin hän kiitti ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) esille tuomaa ajatusta hiilensidontapörssistä.

– Meillä on käytössä ääretön globaali kysyntä sille, että saamme liiallisen hiilidioksidin pois ilmakehästä, mutta siltä puuttuu markkinapaikka. Jos me saamme markkinahinnan sille, että hiiltä on ostettava pois, niin kuka siitä hiilestä maksaa? Ne, jotka synnyttävät vahinkoa, ne, jotka synnyttävät päästöjä ilmakehään. Aivan samalla tavalla kuin ihminen kaikessa muussa toiminnassa, me emme saa aiheuttaa taloudellista vahinkoa muille, tai jos aiheutamme, olemme korjausvelvollisia, Antero Vartia sanoi kyselytunnilla.

– Me tarvitsemme tulevaisuudessa ajattelutavan muutoksen, jossa päästöjä saa synnyttää ainoastaan siinä tilanteessa, kun sama vahinko otetaan pois markkinoilta, ja se maksetaan tässä yhteydessä. Tämän vuoksi kannustan hallitusta valmistelemaan hiilensidontapörssiä erityisesti sitä varten, että Suomi on puheenjohtajamaa ensi kesästä alkaen ja tämä voisi olla EU-tason päätös, hän jatkoi.

Olen keväällä perustanut not for profit -säätiön ilmastonmuutoksen torjuntaan. Säätiön rekisterissä oleva kuvaus toiminnasta on kuitenkin vanhentunut. Työ on hyvässä vauhdissa ja lanseeraus tapahtuu vielä tämän vuoden puolella. Stay tuned! — Antero Vartia (@anterovartia) October 15, 2018