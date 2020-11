Luontaistuotteiden yrityksen suuri uhkasakko vaaditaan maksuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Harhaanjohtava markkinointi on kuluttaja-asiamiehen mukaan luontaistuotealan kestopulma.

Kuluttaja-asiamies kertoo hakevansa maksuun NaturaMed Pharmalle määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa. Yritys on markkinoinut ravintolisiä ilmaisten lahjojen ja tuotenäytteiden varjolla, vaikka kyseessä on ollut maksullinen kestotilaus.

Tällaiset tilausansat ovat kuluttaja-asiamiehen mukaan yleisiä luontaistuotteiden markkinoinnissa. Kuluttaja-asiamies vaatii maksuun NaturaMed Pharmalle asetettua uhkasakkoa ja hakee samalla markkinaoikeuden vahvistamaa kieltoa yritykselle.

NaturaMed Pharma on jakanut tänä ja viime vuonna aikakauslehtien välissä osoitteettomia kirjeitä, joissa se kutsuu vastaanottamaan lahjakellon ja ravintolisäpaketin 0 euron hintaan. Vasta monisivuisen mainoskirjeen yhteydessä olevasta vastauskortista käy ilmi, ettei lahjaa tai tuotteita voi tilata ilman, että samalla sitoutuisi kestotilaukseen. Tieto kestotilauksesta on annettu muuta tekstiä huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla.

Kuluttaja-asiamies on aiemmin tänä vuonna NaturaMed Pharmalle kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista. Koska yritys on edelleen jatkanut harhaanjohtavaa markkinointitapaa, kuluttaja-asiamies hakee nyt markkinaoikeudelta maksuun kiellon yhteydessä määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa.

NaturaMed Pharma ei ole kuluttaja-asiamiehen mukaan ainoa tällaista markkinointia käyttävä luontaistuoteyritys, vaan harhaanjohtavat markkinointikäytännöt vaikuttaisivat olevan alan kesto-ongelma.

– Ilmaiseksi väitetty näyte tai tutustumispakkaus johtaa usein maksulliseen kestotilaukseen. Tässä käytetään hyväksi kuluttajien tunnettuja käyttäytymisvinoumia. Huomio ankkuroituu markkinoinnissa harhaanjohtavasti korostettuun etuun, ja ostopäätös tehdään tämän perusteella, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa

Koska NaturaMed Pharma on kirjemarkkinoinnissaan toistuvasti rikkonut sille määrättyä kieltoa, kuluttaja-asiamies on vaatinut samalla markkinaoikeutta määräämään yritykselle uuden kiellon. Nyt haettavaa kieltoa on esitetty tehostettavaksi 150 000 euron sakon uhalla.

Väänäsen mukaan toistuvat harhaanjohtavat markkinointikäytännöt osoittavat selvää piittaamattomuutta kuluttajansuojan periaatteista ja yritykselle asetetusta kiellosta. Etämyynnissä on kerrottava selkeästi tilauksen sisältö ja kokonaishinta sekä tieto peruutusoikeudesta.

Lain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää vastikkeettomuutta kuvaavia ilmaisuja, kuten ilmainen tai 0 euroa, jos kyseessä on maksullinen kestotilaus. Kuluttaja-asiamies vaatiikin, että markkinaoikeus kieltää NaturaMed Pharmaa käyttämästä tällaisia ilmaisuja kestotilausten yhteydessä.

Harhaanjohtava kirjemarkkinointi ei ole kuluttaja-asiamiehen mukaan luontaistuotealan ainoa ongelma. Luontaistuotteita ja ravintolisiä myydään epäselvästi myös puhelimitse, Kilpailu- ja kuluttajaviraston saamien yhteydenottojen perusteella erityisesti ikäihmisille.

Väänäsen mukaan puhelinmyynti aiheuttaa niin paljon kuluttajahaittoja, että puhelinmyynnin sääntelyä pitäis tiukentaa.