Luonnonsuojelijat ilahtuivat vaalituloksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Seuraavan hallituksen pitää ilmastoasioiden lisäksi lisätä luonnonsuojelun rahoitusta, vaatii Luonnonsuojeluliitto.

Vaalitulos antaa Luonnonsuojeluliiton mielestä hyvän pohjan ympäristön ja ilmaston kannalta kunnianhimoiselle hallitusohjelmalle.

– Näistä vaaleista tuli ilmastovaalit. On hienoa, että viime vuoden lopulla yhteisiin ilmastotavoitteisiin sitoutuneet puolueet saivat yli kolme neljäsosaa äänistä. Se on hyvä lähtökohta hallitusohjelmalle, jossa on esitettävä käytännön toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, kertoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä tiedotteessa.

Myös erityisasiantuntija Tapani Veistola toteaa, että ympäristön kannalta lähtötilanne hallitusneuvotteluihin on ratkaisevasti parempi kuin neljä vuotta sitten.

– Silloin jopa ympäristöministeriön olemassaolo oli vaarassa, mutta nyt päästään ympäristöasioissa eteenpäin.

Luonnonsuojeluliiton mielestä seuraavan hallituksen tulee ilmastoasioiden lisäksi lisätä luonnonsuojelun rahoitusta, jotta luonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä ja vesien hyvä tila saavutettua.

Liiton mukaan ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii, että ympäristöhallintoa ja -lainsäädäntöä kehitetään. Myös kehitysyhteistyörahojen lisääminen on tarpeen ilmastonmuutoksen ja sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi.