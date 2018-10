Luonnonsuojelijat vaativat muutosta metsäpolitiikkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen metsien hiilinielu on Luonnonsuojeluliiton mukaan rajusti pienentymässä.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi Etelä-Koreassa varhain maanantaiaamuna tämän vuosisadan toistaiseksi tärkeimmän ilmastoraportin. Globaalin lämpenemisen rajoittaminen alle 1,5 asteeseen on IPCC:n raportin mukaan mahdollista, välttämätöntä ja kiireellistä.

– Jokainen asteen kymmenyksen lämpeneminen yli 1,5 asteen on raportin mukaan elämän ja kuoleman kysymys suurelle joukolle ihmisyhteisöjä ja eliölajeja. Meillä Suomessa tällainen laji on esimerkiksi saimaannorppa, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun järjestön tiedotteessa.

IPCC:n mukaan yli 1,5 asteen kehityspolut saattavat johtaa lämpenemistä kiihdyttäviin noidankehiin ja peruuttamattomiin muutoksiin. Siksi globaalit päästöt pitää käytännössä saada laskemaan rajusti jo vuoteen 2030 mennessä.

– IPCC:n kuvaamat kehityspolut haastavat yhteiskuntia muuttumaan. Tiedeyhteisön viesti on nyt selkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Poliittiset päättäjät ovat toistaiseksi toimineet passiivisesti, mutta poliittisen viivyttelyn ja todellisuuden kieltämisen aika on ohi, Bruun painottaa.

Luonnonsuojeluliiton mielestä fossiilisista polttoaineista, turpeen poltosta sekä ylikulutuksesta tulee luopua jo lähivuosina maassamme. Tuet pitää kääntää saastuttavan toiminnan pönkittämisestä kestävien työpaikkojen, liikkumisen ja asumisen tukemiseen.

Liitto muistuttaa, että IPCC:n mukaan metsät ovat parhaita hiilinieluja ja hiilivarastoja, mutta Suomessa metsähakkuita on lisätty ja aiotaan lisätä lähivuosina. Tämän seurauksena Suomen metsien hiilinielu on liiton mukaan rajusti pienentymässä ja Suomen nettopäästöt ilmakehään jopa kasvavat vuoteen 2030 mennessä, mikä on vastoin IPCC:n raportin suosituksia.

– Suomen metsäpolitiikalle Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti on kylmä suihku. Onneksi hakkuutavoitteita voidaan pienentää ja hiilensidontaa tukea, toteaa Bruun.

Hänen mukaansa ekosysteemit voivat onneksi auttaa lämpenemisen hillitsemisessä ja päästöjen sitomisessa.

– Suomella on tähän erityisen hyvät mahdollisuudet ja voisimme näyttää muulle maailmalle kestävää esimerkkiä. Luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua enemmän kuin koskaan aikaisemmin, Bruun huomauttaa.

Luonnonsuojeluliitto varoittaa, että rajusti etenevä lämpeneminen vaikuttaa suomalaiseen luontoon, joka ei ehdi sopeutua. Liika lämpeneminen heikentää IPCC:n mukaan muun muassa metsien hyvinvointia.

– Suomalainen maatalous on viime vuosina ajautunut äärimmäisten sääolojen vuoksi kriisitukien kierteeseen. Myös kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus edellyttää lämpenemisen hillitsemistä, Bruun korostaa.

