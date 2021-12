Lunta sataa ajoittain pyryttämällä, sää kylmenee loppuviikolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenteessä on syytä varautua huonoon ajokeliin ja liukkauteen.

Sää on tällä viikolla vaihtelevaa. Vuoden viimeisinä päivinä suuressa osassa maata tulee ajoittaisia lumisateita. Samalla kovat pakkaset väistyvät ainakin hetkeksi, ennustaa Foreca.

– Ahvenanmaalla on jo ollut suojasäätä. Lämpötilat nousevat myös mantereen puolella länsirannikon tuntumassa nollan tienoille tai sen yläpuolelle keskiviikon ja torstain aikana. Torstaina lännestä saapuvan matalapaineen mukana tulee myös lämmintä ilmaa, jolloin hetken aikaa suojaa on torstai-illasta perjantaiaamuun laajemmin Länsi- ja Etelä-Suomessa. Lauhtumisen myötä torstaina illalla ja perjantaiyönä lumisateen jäljessä tulee myös vähän vettä varsinkin Etelä- ja Lounais-Suomessa, mahdollisesti myös Pirkanmaalla, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Torstai ja perjantai ovat viikon lauhimmat päivät. Sään vaihtelut kuitenkin jatkuvat. Lauantaina ilmavirtaus kääntyy jälleen hetkeksi puhaltamaan pohjoisen suunnalta, jolloin sää kylmenee.

– Lämpötilat voivat käydä heti ensi vuoden alussa taas kerran kireän pakkasen puolella etelässäkin. Sää siis sahaa tällä ja ensi viikolla lauhasta ja lumi-, räntä- ja vesisateisesta säästä selkeään pakkassäähän.

Sää on myös melko tuulista, joten ajoittain lumisade voi tulla pyryttämällä.

– Keskiviikosta perjantaihin lunta sataa maan etelä- ja keskiosassa laajalti 2–10 senttimetriä, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa jäädään enimmäkseen viiteen senttimetriin tai alle. Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa lumikertymät ovat 10 senttimetrin molemmin puolin, Etelä- ja Keski-Lapissa 10–20 senttimetriä. Pohjois-Lapissa sateet jäävät monin paikoin vähäisiksi, Anna Latvala kertoo.

Hänen mukaansa liikenteessä on syytä varautua huonoon ajokeliin ja liukkauteen.

Uudenvuodenaattona sateita on liikkeellä eri olomuodoissa. Pilvipeite kuitenkin rakoilee paikoin. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä enimmäkseen −4 ja +1 asteen välillä, idässä on 2–8 pakkasastetta, pohjoisessa laajalti 4–10 pakkasastetta ja Pohjois-Lapissa 10–15 pakkasastetta.

Uudenvuodenpäiväksi sää on poutaantumassa ja kylmenemässä. Lauantaina päivällä pakkasta on etelässä 4–8 astetta, maan keskiosassa laajalti 6–12 astetta ja pohjoisessa 10–15 astetta, Pohjois-Lapissa on mahdollisesti kylmempääkin.

Sunnuntaina sää pilvistyy.

– Lännestä leviää sunnuntaina Suomeen uusi lumisadealue, joka tuo tämänhetkisen ennusteen mukaan lunta koko maan pituudelta, mutta ei ehdi sataa vielä itärajan tienoilla paljoa. Lauantain ja sunnuntain yhteenlasketyt lumikertymät vaihtelevat pitkin itärajaa olevista vähäisistä lumisateista maan etelä- ja länsiosan sekä Länsi-Lapin noin 3–10 senttimetriin, Anna Latvala sanoo.

Lumisateen jäljessä on myös vähäisen vesisateen mahdollisuus lounais- ja etelärannikolla.

