Lunta on etelässä paikoin enemmän kuin Lapissa

Valtteri toi kymmeniä senttejä lunta.

Valtterin sateet väistyvät vasta hitaasti maanantain vastaisen yön ja maanantain aikana, joten sunnuntai-iltana mitatut sademäärät ovat vielä vajaita, ja tulevat osalla Suomen havaintoasemista vielä kasvamaan, kertoo Foreca.

Sääpalvelun mukaan Valtterista tehdyt lumisade-ennusteet eivät olleet ylimitoitettuja, sillä sadekertymä on ollut laajalla alueella ennustemallien mukaisesti 20–35 senttimetriä.

Lumi pöllyää ja kinostuu tuulessa, joten todellisissa lumikertymissä on valtavia paikalliseroja. Joihinkin paikkoihin lunta on saattanut tulla suuri kasa, toisista tuuli on pyyhkinyt lumen lähes tyystin pois.

Sunnuntaina kello 18 lumensyvyyshavaintojen mukaan lunta on nyt maan itä- ja keskiosassa laajalla alueella yli puoli metriä.

Puolen metrin raja on ylittynyt myös paikoin etelässä, muun muassa Espoon Nuuksion ja Kotkan Rankin havaintoasemilla.

Espoon Nuuksiossa lunta on peräti 59 senttiä, kun taas Etelä- ja Keski-Lapissa lunta on laajalti 34–50 senttiä. Etelässä on ajankohdan keskiarvon mukaan tähän aikaan vuodesta lunta 10–20 senttiä.

Valtteri-myrskyn aiheuttaneen matalapaineen reitti kulki Suomen lounaispuolitse niin, että kovimmat tuulet jäivät Ahvenanmerelle ja Pohjois-Itämerelle.

Lauantaina 29.1. tuulet olivat vasta voimistumassa, silloin voimakkain keskituulihavainto oli Hangon Russarön 23,1 m/s ja voimakkain mitattu puuska niin ikään Russarössä mitattu 29,3 m/s.

Lauantaina Suomenlahdella havaittiin sekä myrskyä keskituulessa että myrskypuuskia. Myös maan etelä- ja keskiosassa tuuli oli laajalti puuskaista, pääkaupunkiseudulla puuskissa jäätiin vain kymmenyksien päähän myrskylukemista.

Yön jälkeen tuuli oli jo Manner-Suomessa heikompaa, sen sijaan lounaisilla merialueilla ja Itämerellä myrsky oli voimakkaimmillaan sunnuntaina aamulla ja aamupäivällä.

Voimakkaimmat tuulet havaittiinkin sunnuntaina Suomen eteläisimmällä maa-alueella, Kökarin Bogskär-luotoryhmällä, joka sijaitsee Itämerellä. Siellä keskituuli oli sunnuntaina 30.1. enimmillään 26 m/s ja voimakkain puuska 33 m/s.