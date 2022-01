Lumisade pyyhkäisee Suomen yli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää lauhtuu maan länsiosassa.

Sää pilvistyy ja lumisadealue leviää suureen osaan maata, kertoo Foreca.

Etelätuuli voimistuu etenkin maan etelä-ja keskiosassa, johon leviää lännestä lumisadetta ja siirtyy itään illaksi. Lounaassa voi sataa myös vettä. Lapissa sataa paikoin lunta jo aamulla ja iltaa kohti lumisadealue leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle.

Osassa maata sää hieman lauhtuu. Päivälämpötila on lounaassa ja länsirannikolla nollan ja kahden plusasteen välillä. Etelässä ja lännessä lämpötila asettuu nollan ja viiden pakkasasteen tienoille. Idässä ja pohjoisen sisämaasa on pakkasta viiden ja kymmenen asteen välillä. Pohjois-Lapissa on paikoin viisitoista pakkasastetta.