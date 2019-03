Lumipyryä suureen osaan maata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lunta sataa eniten Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Matalapaine lumisateineen liikkuu tänään Suomen yli itään, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on lännestä alkaen pilvisyyttä ja lumisadetta, mutta myöhemmin iltapäivällä tai illalla on jälleen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila liikkuu kahden plusasteen ja neljän pakkasasteen välillä. Yöllä pakkanen voi kiristyä jopa viiteentoista asteeseen.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa esiintyy lännestä alkaen monin paikoin sakeaa lumisadetta. Iltapäivällä on lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila asettuu kolmen ja kymmenen pakkasasteen välille. Yöllä voi olla pakkasta jopa kaksikymmentäviisi astetta.

Etelä-Lapissa on aamulla paikoin pilvistä ja lumisadetta. Lapissa on muualla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee kahdeksan ja viidentoista pakkasasteen välillä. Yöllä pakkasta voi olla kolmekymmentä astetta.

Tuulivaroitus on annettu Satakuntaan, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Luoteistuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa on kaksikymmentä metriä sekunnissa.