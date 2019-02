Lumilinko on nyt Suomen hittituote

Talven poikkeuksellinen lumitulva on nostanut hittituotteeksi lumilingon.

Uudet lingot ovat lehtitietojen mukaan paikoin loppuneet myymälöistä. Lumilinko on myös kuluvan vuoden toistaiseksi käytetyin hakusana Suomen suurimmassa kauppapaikassa Torissa. Sillä on haettu yhteensä tänä vuonna liki 294 000 kertaa eli keskimäärin noin 8 400 kertaa päivittäin.

Päiväkohtainen piikki on ollut lähes 20 500 lumilinkohakua. Määrä on suuri millä tahansa mittarilla. Lumilapioiden ja -kolien suosio ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen korkealla.

Torin suosituin hakusana on yleensä sohva. Sohvia haetaan päivittäin keskimäärin noin 7 000 kertaa. Marimekko-hakuja on lähestulkoon saman verran. Kummankin suosio on jatkunut tänä vuonna normaalilla tasollaan, mutta lumilinko on ollut suuri hitti.

Torilla on kuukausittain vierailijoita liki puolet Suomen väkiluvusta. Sivustolla vierailtiin viime vuonna yhteensä noin 270 miljoonaa kertaa.

Torissa on tällä hetkellä myynnissä noin 530 erilaista lumilinkoa. Uusia lingonmyymisilmoituksia on tänä talvena ladattu palveluun päivittäin 20–45 kappaletta. Tuo määrä ei poikkea tavanomaisesta talvitilanteesta. Linkojen kysyntä on siis huomattavan korkealla, mutta sellaisen jo omistavat eivät halua luopua omistaan.

Runsaslumisuus näkyy myös maastohiihto- ja laskettelusuksien suosiona. Sukset on palvelun toiseksi käytetyin hakusana tänä vuonna. Sillä on haettu yhteensä noin 293 000 kertaa. Laskettelusuksia puolestaan yhteensä 210 500 kertaa. Maastohiihtosuksia siis keskimäärin vajaat 8 400 kertaa päivittäin, laskettelusuksia 6 000.