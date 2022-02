Luhanskin kapinalliset vaativat Ukrainaa vetäytymään

Venäjän presidentti Vladimir Putinin maanantaina tekemä ilmoitus Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” tunnustamisesta jätti avoimeksi kysymyksen siitä, tarkoitetaanko toimenpiteellä separatistihallintojen nykyistä aluetta vai vuoden 2014 rajoja.

Suuri osa Donetskin ja Luhanskin alkuperäisestä alueesta on tällä hetkellä Ukrainan hallinnassa. Laajemman konfliktin todennäköisyyttä pidetään aiempaa suurempana, sillä Venäjän lähettämien ”rauhanturvaajien” arvioidaan ajautuvan lähes väistämättä taisteluihin rintamalinjan tuntumassa.

BBC:n mukaan viitteitä on saatu useiden venäläispoliitikkojen lausunnoista. Esimerkiksi kansanedustaja Leonid Kalashnikov totesi Venäjän tarkoittavan koko Donetskin ja Luhanskin alkuperäistä aluetta. Samaan viittasi myös sisäministeri Vladimir Kolokoltsevin lausunto turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Venäjän valtiollinen media kertoi Luhanskin aluehallinnon varapuhemies Dmitri Khoroshilovin ottaneen asiaan kantaan tiistaina.

– Koko Luhanskin alue kuuluu meille. Kehotamme Ukrainaa vetämään joukkonsa pois vapaaehtoisesti. Muussa tapauksessa ryhdymme toimenpiteisiin, varapuhemies sanoi.

Vice-Speaker of Luhansk parliament:

"Our territory is the entire Luhansk region, we urge Ukraine to withdraw its troops voluntarily, otherwise measures will be taken."

He seems to be threatening war.https://t.co/0Bjj7RGiPT

— Jonny Tickle (@jonnytickle) February 22, 2022