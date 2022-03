Luhanskin ja Donetskin ”passeilla” tullut paljon ihmisiä Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat jättivät kirjallisen kysymyksen Itä-Ukrainassa myönnetyistä matkustusasiakirjoista.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen, Jari Kinnunen ja Marko Kilpi ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Itä-Ukrainassa myönnetyistä passeista.

– Julkisuudessa on esitetty myös huolia siitä, miten Luhanskin ja Donetskin alueilta myönnetyllä Ukrainan biometrisellä passilla on tultu viisumivapaasti Suomeen. Huolta herättää se, miten on varmistettu, että kyseiset passinhaltijat ovat varmasti (Vladimir) Putinin hirmuhallintoa pakenevia ukrainalaisia eivätkä esimerkiksi epävirallisia rekisteröimättömiä matkustusasiakirjoja käyttäviä, kansanedustajat sanovat kirjallisessa kysymyksessään.

Kokoomusedustajat toteavat, että julkisuudesta ei ole löytynyt tietoa, miten ja kenen toimesta kyseisillä alueilla passeja myönnetään ja keille. Heidän saamiensa tietojen mukaan Luhanskin ja Donetskin myöntämillä matkustusasiakirjoilla liikkuu parhaillaan erityisen paljon ihmisiä itärajan yli Suomeen.

Kirjallisessa kysymyksessa sanotaan, että mistään ei löydy tietoa siitä, miten maahan saapuvien motiivit tarkastetaan.

– Miten varmistetaan, että junalla Suomeen ei tule tavallisiin vaatteisiin pukeutuneita niin sanottuja vihreitä miehiä, joiden toiminnasta Ukrainassa ennen Putinin sotaa oli esimerkiksi maalien asettamisen muodossa näyttöä?

Kokoomusedustajat kysyvät, onko hallitus tietoinen Donetskin ja Luhanskin alueilta myönnettyjen passien turvallisuushuolista, ja täyttävätkö kyseiset passit Schengenin sopimuksen oikeuden tulla vapaasti EU:hun.