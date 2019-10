Lue lista: Nämä kaikki lasketaan ”hoitajamitoitukseen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) linjasi torstaina, että vanhusten hoitajamitoitus nousee vasta vuonna 2023. Ensi vaiheessa lakiin kirjataan 0,5 hoitajan mitoitus, joka on jo nykyisin suosituksena. Ennen vaaleja luvatun hoitajamitoituksen on kritisoitu muuttuneen nyt ”henkilöstömitoitukseksi”. Mitoitusratkaisun on viivästymisen takia moitittu jäävän nyt myös seuraavan hallituksen rahoitettavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tällä sivullaan, ketkä kaikki vanhustenhoidon henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan. STM:n lista kuuluu seuraavasti:

Henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat työntekijät, joita ovat sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK:t, kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat ja yksiköiden johtajat.

Muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on päivitellyt asiaa Twitterissä.

– Ei ihan sitä, mitä luvattiin? Pohdituttaa myös, mihin on jäänyt kotihoito? Myös kotihoidossa laatu ja henkilöstö tärkeää, hän toteaa.

Pohdituttaa myös, mihin on jäänyt kotihoito? Myös kotihoidossa laatu ja henkilöstö tärkeää! pic.twitter.com/sYzofbVZge — Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) October 3, 2019