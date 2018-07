Löytyykö Euroopan keskuspankin arvopapereille ostajia?

Kauppasodan uhka ja keskuspankkien rahapolitiikan kiristyminen pitävät nyt sijoittajat valppaina.

Epäsuotuisan markkinatilanteen seurauksena Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen arvo pieneni kesäkuussa lähes 1,5 miljardilla eurolla 115,3 miljardiin euroon, kertoo Finanssiala ry.

Kauppasodan uhka ja keskuspankkien rahapolitiikan kiristyminen pitävät yhdistyksen mukaan nyt sijoittajat valppaina.

Kauppasotarintamalla kierrokset kiihtyivät kesäkuussa, ja Yhdysvalloissa varsinkin teollisuuden ja teknologiasektorin osakekurssit kärsivät tilanteesta. Myös ultrakevyen rahapolitiikan päättyminen tulee vaikuttamaan kursseihin.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nosti kesäkuussa odotetusti ohjauskorkoaan, ja Euroopan keskuspankki EKP on ilmoittanut lopettavansa arvopapereiden osto-ohjelman vuoden vaihteessa.

– EKP:n osto-ohjelman lopetus tarkoittaa sitä, että jatkossa valtionlainoille ja muille osto-ohjelman piirissä oleville arvopapereille pitää jälleen löytyä ostajia markkinoilta. EKP on ollut merkittävä toimija, joten muutos on paikoitellen suuri. Yhdysvalloissa osto-ohjelmien alasajo on sujunut hyvin, mutta Euroopalla on siinä omat haasteensa, kuten velkakriisi on osoittanut, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Yhdistyksen tiedotteessa muistutetaan lisäksi. että ostojen lopetus on vain yksi askel rahapolitiikan normalisointiin ja ero Yhdysvaltojen rahapolitiikkaan säilyy suurehkona. EKP aikoo pitää ohjauskoron nykyisellä tasolla ensi vuoden kesään saakka.

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuussa nettomääräisesti yhteensä 75 miljoonaa euroa. Eniten varoja lunastettiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 364 miljoonaa euroa. Eniten varoja lunastettiin euroalueen luokitelluista yrityslainoista, 148 miljoonaa euroa.

Sen sijaan lyhyen koron rahastoihin kertyi 113 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Myös vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 128 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 50 miljoonaa euroa.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 77 miljoonaa euroa. Myös Pohjois-Amerikan rahastot keräsivät 58 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Japaniin sijoittavat osakerahastot 11,1 prosentin tuotolla.