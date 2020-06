Lounasbuffetien sallimista vaaditaan – ”kohtuutonta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus ylläpitää kestämätöntä tilannetta, Timo Heinonen sanoo.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) vaatii lounasravintoloiden buffet-pöytien sallimista sekä ravintola- ja kahvila-alan rajoitusten purkamista. Viron matkailun avautuessa normaaliksi ei rajoituksille ole enää järkevää perustelua, Heinonen sanoo.

– On kohtuutonta, jos meillä on Suomessa tiukat rajoitukset ravintola- ja kahvila-alalle sen jälkeen, kun matkailu Viroon palautetaan koronaa edeltäneeseen tilanteeseen, Heinonen toteaa tiedotteessaan.

– Matkustaminen Suomen ja Viron välillä on 15.6. alkaen täysin vapaata, kun maidemme välillä rajavalvonta palaa normaaliin tilaan ja karanteenisuositukset poistuvat. Virossa on myös ravintola-alalla vetovoimatekijänä meitä matalammat verot.

Rajoituksia on purettava vähintäänkin niissä osissa maata joissa korona-virusta ei käytännössä ole, Heinonen esittää. Ravintola- ja kahvila-alan rajoittaminen jopa lokakuulle asti saattaa Heinosen mukaan loukata elinkeinonvapautta ja omaisuuden suojaa.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen onkin nyt ryhdyttävä toimiin rajoitusten purkamiseksi, kansanedustaja vaatii.

– On kestämätön tilanne, että Marinin hallitus ylläpitää tällaisia rajoituksia käytännössä kuin varmuuden vuoksi. Tällaiset rajoitukset eivät voi olla perustuslainkaan kannalta hyväksyttäviä, kun koronatartuntatilanne on tällainen kuin se nyt on.

– Kahvilat ja lounaspaikat ja myös ruokaravintolat tuleekin avata normaalisti jo kesäkuun puolella. Myös buffet-ruokapöytien kielto tuntuu täysin käsittämättömältä, kun mm. salaatti- ja sushi-buffat on samaan aikaan sallittuja ruokakaupoissa, hämmästelee Heinonen.

Rajoitusten vaikutukset voivat olla kauaskantoisia, Heinonen varoittaa.

– Rajoitukset ovat perusteltuja silloin, kun koronatilanne niitä edellyttää. Nyt Marinin hallitus pitää koko maata pihdeissä vain hieman kuin varmuuden vuoksi. Tällainen kyseenalainen toimi myös haittaa merkittävästi maamme taloustilannetta ja myös lisää lomautuksia ja pahimmillaan myös konkursseja ja työttömyyttä.