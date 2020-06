Loukkaavatko kettukarkit eläinten oikeuksia?

Helsinkiläinen kokoomuksen varakansanedustaja Atte Kaleva ottaa twitterissä satiirilla kantaa USA:ssta levinneen niin sanotun cancel culturen nykyaaltoon. Siinä esimerkiksi Geisha-suklaa ja turkkilainen jogurtti saattavat poistua Suomesta loukkaaviksi väitettyinä.

– Ketut on pakotettu lajina edustamaan pihlajaa, vaikka kettujen edustaja on aiemmin selväsanaisesti kertonut pitävänsä marjoja happamina. Järkkyä!, Atte Kaleva kommentoi Fazerin perinteisiä kettu- tai pihlajanmarjakaramelleja.

Atte Kaleva ”kiittää” muun muassa Lähi-idän asiantuntija Seida Sohrabia avusta laittaa tälle toksisuudelle stopin. Sohrabi ironisoi omassa twiitissään, että olisi hirveen tärkeätä pohtia, mitä lehmät, kanat ja ketut tuumaavat, kun niiden kasvot on pakkausten kyljessä.

– Onko kukaan miettinyt, että loukkaako se eläinten oikeuksia? Onko ok kuvata eläintä kanteen ilman sen lupaa?

Tämä on osa kehitystä, jota en halua. Se saa jatkuvasti yhä enemmän absurdeja kierroksia ja juuri siksi se on minulta ja nimenomaan vapaalta yhteiskunnalta pois.

Geishat ja turkkilaisen jogurtin fetsi ovat oivia esimerkkejä siitä, kuinka illuusio lilliputtimedia Twitterin yleismaailmallisuudesta on lähtenyt käsistä. Täällä on pari tuhatta aktiivisinta kotimaista somettajaa, teidän kuluttajat on tuolla kaupoissa @FazerSuomi @ValioFi. https://t.co/T9Eh4f9BJc

