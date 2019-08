Loukkaavaa? Tämä lehden kansi suututti poliitikot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tieteen Kuvalehti kehottaa jättämään ilmastonmuutoksen vuoksi lapset tekemättä.

Tieteen Kuvalehden uuden numeron kannessa on vauva, jonka yli on vedetty punainen rasti. MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ? -otsikon lisäksi muun muassa alaotsikko kertoo, että ”JÄTÄ LAPSI TEKEMÄTTÄ: -58,6 tonnia CO2:ta”.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu toteaa tiedotteessaan, että ”lasten ja vanhempien syyllistäminen ja pelottelu ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä on mennyt liian pitkälle ja ylittänyt sopivaisuuden rajat”.

– Asia tulee ottaa vakavasti, sillä nyt on kyse ihmisarvosta sekä oikeudesta elää ja olla onnellinen, Pekka Aittakumpu sanoo kansikuvasta.

– On vastuutonta väittää, että lapsi ja lapsiperhe-elämä olisi yhteiskunnalle tai luomakunnalle taakka ja rasite. Lapsia ei tehdä, vaan jokainen lapsi on tärkeä, arvokas ja ainutlaatuinen lahja vanhemmilleen. Lapsi on aina tervetullut ja suuri ilon aihe. Yksikään ihminen ei ole ylimääräinen haitta, eikä kenenkään yli tarvitse vetää rukseja.

Aittakumpu kysyy, ymmärtävätkö kaikki tahot, että viestit kohdistuvat lapsiin ja nuoriin.

– Päättäjien, vanhempien ja kasvattajien tulisi suojella lapsia ja nuoria tällaiselta ihmiselle haitalliselta sisällöltä. Osa nuorista jo saa mielialalääkitystä ilmastonmuutosahdistuksen vuoksi.

Kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Päivi Räsänen toteaa Facebookissa, että Tieteen Kuvalehden kansikuva on loukkaavaa vauvoille ja vauvaperheille.

– Lapsi ei ole ilmastopäästö. Suomalaisen yhteiskunnan kykyä torjua globaaleja ja kansallisia katastrofeja uhkaa pikemmin alhainen syntyvyys! Hyvin hoidetut ja koulutetut lapsemme ovat tulevaisuuden ongelmien ratkaisijoita, eivät aiheuttajia. Kannustan vastaliikkeeseen tälle propagandalle: kaikki vauvat ovat tervetulleita, Päivi Räsänen kirjoittaa.