Loukkaava sormiele eduskunnassa – näin edustajat toistivat sitä

Iltaistunnossa kansanedustaja pyöritti sormea ohimollaan puhuvaa kansanedustajaa katsoen.

Verkkouutiset kertoi torstai-iltana mielensäpahoituksesta eduskunnan kuumatunnelmaisessa täysistunnossa.

Sdp:n Maria Guzenina syytti keskustan Hannakaisa Heikkistä asiattomasta liikkeestä, jossa Guzeninan puhuessa Heikkinen pyöritti sormea ohimollaan.

Tapauksesta tallentui eduskunnan verkkolähetykseen kuvaa, jossa Maria Guzenina ja hänen takanaan istunut Sdp:n Mika Kari toistivat liikettä heti sen jälkeen. Heikkistä videolla ei näy eikä hän kommentoinut asiaa.

Espoossa 0,58

Eduskunta käsitteli hoitajamitoitusta ja episodin tausta alkoi noin tuntia aiemmin. Tuolloin kokoomuksen Pia Kauma oli ottanut esiin, että lakialoitteen tehnyt Sdp:n Maria Guzenina on päättäjä myös Espoossa.

– Meillä on Espoossa se tilanne, että hoivakotien nykyisen sopimuksen mukainen henkilöstömitoitus on keskiarvoltaan 0,58, ja meillä on kaksi hoivakotia, joissa se on 0,5. Nyt tietysti täällä tulee miettineeksi sitä, että kun tämä luku ja desimaali on teille niin tärkeä, niin minkä takia te ette ole huolehtinut omassa kotikaupungissanne siitä, että se olisi sitten se 0,7, Pia Kauma kysyi Maria Guzeninalta.

Guzenina vastasi yrittäneensä hoitaa asioita kotikaupungissaan ja syytti asiasta kokoomusta.

– Olin silloin (2004) sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja sain sinnikkäällä työllä, oppositiossa olimme – siis Espoossahan kokoomus on valtapuolue, oli silloin vielä suurempi puolue kuin nykyään – niin silloin me, pienemmät puolueet, saimme vietyä eteenpäin kokoomuksen vastustuksesta huolimatta niin, että kilpailutuskriteeristöissä hoivan laadun merkitys oli 60 prosenttia ja hinnan 40, Maria Guzenina kertoi saavutuksesta.

Niin ikään espoolainen Mia Laiho (kok.) oli kommentoinut, että Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunta oli demarijohtoinen ainakin kaksi kautta.

”Näyttäkää

pöytäkirjaan”

Reilua tuntia myöhemmin Maria Guzenina palasi syytökseen sanoen kokoomuksen tehneen ”paksun olkiukon”.

– Se on vähän sama logiikka, jolla koulun pihalla kiusataan ihmisiä: että enemmistö tulee sen kaikkein heikoimman kimppuun, Guzenina sanoi.

Guzenina kohdisti sanansa lähellä istuneelle keskustan Hannakaisa Heikkiselle. Eduskunnan pöytäkirjan mukaan seuraavaksi kävi näin:

– Tällä samalla logiikalla siis, edustaja Heikkinen, on siis keskustan syy, että Espoossa henkilöstömitoitus ei ole aina riittävällä tasolla. Tämä oli siis sarkasmia, Maria Guzenina totesi.

– Arvoisa puhemies! Me olemme täällä puhumassa todella vakavasta asiasta, ja nyt pitää lopettaa kaikennäköiset selitykset, miksi vanhustenpalveluita ei voi parantaa. – Ja minä muuten näin, edustaja Heikkinen, kun te teitte tämän liikkeen. [Pyörittää sormea ohimolla] Se oli täysin asiaton. [(Ben) Zyskowiczin välihuuto: Näyttäkää pöytäkirjaan!] – No, minä sen näytin äsken pöytäkirjaan, minä matkin häntä. Ja täällä monet muutkin näkivät. – Me puhumme valtavan tärkeästä ja vakavasta asiasta, ja täällä elehditään…

