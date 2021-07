”Loukkaako ajokorttikin yhdenvertaisuutta?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ben Zyskowicz perää koronapassin käyttöönottoa.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kritisoi Suomea ylikireästä perustuslain tulkinnasta.

– Mikä siinä on, että Suomessa nähdään perustuslaillisia ongelmia sellaisissa asioissa jatkuvasti, joita muissa Suomeen rinnastuvissa maissa ei nähdä? No se on tämä meidän ylikireä perustuslaki- ja perusoikeustulkinta, Zyskowicz ihmettelee Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

Zyskowicz viittaa työelämäprofessori Vesa Vihriälän blogitekstiin, jossa koronapassia verrataan ajokorttiin. Molemmat sisältävät rajoituksia, joilla pyritään turvaamaan muiden ihmisten terveyttä ja henkeä.

– Jos meillä nyt vasta tulisi ajokortti käyttöön, kutsuttakoon sitä vaikka nyt sitten ”ajoneuvopassiksi”, niin varmaan taas soiteltaisiin valtiosääntöasiantuntijoille ja median pääkirjoituksissa ihmeteltäisiin, että eikö tämä loukkaa yhdenvertaisuutta, kun ihmisten omalla rahallaan pitää hankkia tällainen ajoneuvopassi, jotta he voivat ajaa autoa, Zyskowicz sanoo.

Zyskowiczin mukaan koronatestien ei siis tarvitse olla ilmaisia, jotta koronapassi voitaisiin ottaa käyttöön.

– Samalla tavalla varmaan perustuslain vastaista on sitten se, että jotta konserttiin tai festareille pääsee, täytyy ostaa lippu, eikä kaikilla ole varaa ostaa lippua.