Lottomiljonääreillä on salaseura – IS: Tämän he haluavat sanoa muille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen suurvoittajat kehottavat nauttimaan ja pitämään pään kylmänä.

Ilta-Sanomat kertoo suomalaisten lottomiljonäärien kokoontuneen Helsingin Urheilumuseolle. Veikkauksen isännöimä pitkän kaavan tapaaminen oli kestänyt jo ennen yöhön lähtöä seitsemän tuntia.

Pääsyvaatimuksena tulijoille oli vähintään miljoonan euron lottovoitto. Kutsutut edustivat 46,8 miljoonan euron voittoja.

Miljonäärit kirjoittivat ajatuksiaan Veikkauksen voittajakirjaan, josta IS on julkaissut kuvia. Yksi yhteinen kokemus voittajilla oli sen miettiminen äärimmäisen tarkasti, kenelle voitosta voi kertoa. Toinen vinkki oli olla mainostamatta, mitä herkkuja uudessa hankitussa autossa on.

Tätä voittajat halusivat sanoa muille lottoajille:

– Rauhoitu, nauti elämästä 2-4 vuotta, mutta ole silti töissä. Se antaa osviittaa elämään.

– Jäitä hattuun ja nauttikaa! Jos sattuu kohdalle. Kaikki on mahdollista – todellakin.

– Pää kylmänä.

– Olkaa oma ittenne.

– Arki säilyy ja tärkeimmät asiat elämässä mahdollistuvat ilman euroja.

Moni kertoi lyhyemmästä työpäivästä, virkavapaasta ja lomarahojen vaihtamisesta lomaan. Työtunteja vähennettiin ja vapaa-aikaa pidennettiin.

Voittorahojaan miljonäärit kertoivat käyttäneensä matkusteluun Suomessa, vanhuuden asunnon ostamiseen, ”harkitusti”, autoon, mökkiin, asuntoihin, jemmaan, moottoriveneeseen. sijoituksiin ja ”omaan hyvinvointiin”.

Veikkaus on järjestänyt suurvoittajille tapaamisia 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Protokollaan kuuluu, että voittajat saavat kertoa itsestään juuri sen verran kuin haluavat.

Osa kertoi matkustelleensa aiempaa enemmän. Matkakohteet ovat suunnilleen samoja, mutta matkustamisen tasoa on nostettu bisnesluokkaan ja parempiin hotelleihin.