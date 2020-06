Näin Suomi näkyy Hollywoodin euroviisufilmissä, mutta Lordi Valko-Venäjältä

Will Ferrellin elokuvassa lontoolaisyhtyeestä tehtiin suomalainen.

Raskaan sarjan koomikko Will Ferrellin elokuva Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga on tullut ensi-iltaan Netflixillä. Komedia on saanut USA:ssa lyttääviäkin arvosteluja, joka johtunee siitä, ettei uudella mantereella tunneta euroviisukulttuuria.

Eurooppalaiselle katsojalle elokuva voi olla nautittavalla tavalla antoisa. Parodia käy läpi lukuisia tuttuja euroviisujen tapahtumia ja kliseitä. Tuulikonetta on käytetty paljon, parrakkaita naisia nähdään. Koreografiaan ja kuvauksiin on panostettu ja nimekäs näyttelijäkaarti tarjoaa mainiota viihdettä.

Pääosissa on islantilainen pari Lars ja Sigrit (Will Ferrell ja Rachel McAdams), jotka ovat aina haaveilleet viisuvoitosta. Tärkeissä sivuosissa ovat Kreikan ja Venäjän viisulaulajat.

Elokuvan puolessa välissä tulee Suomi-viittauksia. Suomen edustajia viisujen semifinaalissa esittää Wonder Fouriksi kutsuttu nelikko kappaleella Fool Moon.

Kappaleen oikea alkuperäinen video näkyy alla. Wonder Fouria esittää elokuvassa lontoolainen indie pop -yhtye Anteros, rakkauden jumalalta nimensä ottanut bändi, johon kuuluvat solisti Laura Hayden ja sinisissä puvuissa nähtävät kolme nuorta miestä.

Suomen lippuja elokuvan viisuissa nähdään paljon. Ruotsin kappale on nimeltään Coolin’ With Da Homies.

Suomea ja Ruotsia ennen semifinaalin elokuvassa aloittaa Valko-Venäjän artisteiksi sanottu yhtye. Se parodioi Suomen Lordin 2006 viisuvoittoa.

Tämäkin hirviöyhtye soittaa raskasta heviä. Lordista heitä erottavat lähinnä ilman naamiota esiintyvä naislaulaja ja yhden hirviön pellehiukset.

Elokuvassa Suomi on siis semifinaalissa, mutta pisteiden laskussa Suomea ei näy tulostaululla maiden joukossa.

Monia voi yllättää, että amerikkalainen komedialegenda Will Ferrell tuntee hyvin euroviisut. Syynä on se, että hänen vaimonsa on ruotsalainen Viveca Paulin. Elokuvassa on lukuisia viittauksia Abbaan ja Waterloo-kappaleeseen.