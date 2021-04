Loppuviikolla lämpö voi nousta jo 17 asteeseen

Loppuviikon säästä on tulossa lämmin ja aurinkoinen, Foreca ennustaa. Lämpötila voi nousta jopa 10–15 asteeseen, paikoin mahdollisesti jopa 15–17 asteen lukemiin.

Lämpötilavaihtelut vuorokauden sisällä voivat silti olla suuria ja öisin on yhä laajalti pakkasta.

– Edessä on pitkäkestoinen korkeapaineasetelma, joka tarkoittaa aurinkoista ja päivä päivältä lämpimämpää säätä. Tilanne näyttää jatkuvan ensi viikon puolelle, toteaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas blogissa.

Samalla UV-säteily on voimistumassa.

– Todennäköisesti vähitellen etelärannikolla korkeimmat UV-indeksin arvot alkavat olla jo lukemaa 3 eli UV-säteilyn voimakkuus on kohtalaista, Mäntykannas sanoo.

