Loppuviikolla kuumaa hellettä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myrskyn ja sateiden jälkeen viilenee, mutta niiden jälkeen lämpö voi ylittää 30 astetta.

Suomeen iskeneen Vieno-myrskyn jäljiltä kymmenettuhannet ovat ilman sähköä. Maan keskiosan läpi kulkee tänään voimallinen myrskyrintama.

Myrsky on ohi keskiviikoksi. Myrskymatalapaineen jälkeen Suomeen virtaa hetkeksi viileämpää ilmaa ja joitain sateitakin.

Forecan ennusteen mukaan loppuviikon sää on täysin toisenlainen. Helle on palaamassa ainakin maan etelä- ja keskiosaan.



– Tämän hetken ennusteen mukaan etenkin sunnuntaina 30 asteen lukemia on odotettavissa laajemminkin etelässä, mahdollisesti maan keskivaiheillakin, Forecan meteorologi Jenna Salminen toteaa.

Torstai on tämän hetken ennusteen mukaan laajalti poutainen. Sää alkaa jälleen lämmetä ja hellettä voidaan hätyytellä paikallisesti lännessä ja etelässä.

Perjantaina etelässä hellelukemat alkavat yleistyä.

– Jo perjantaina jopa yli 30 asteen lukemiin on paikallinen mahdollisuus etelässä ja lännessä, todennäköisimmin lounaassa. Viikonloppua kohti lämpenee edelleen.