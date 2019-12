Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat muistavat sosiaalisessa mediassa 102-vuotiasta Suomea.

Kansanedustajat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa toivotuksia Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kertoo Twitterissä vaaristaan, joka taisteli talvi- ja jatkosodassa Karjalan kannaksella vuosina 1939-1944.

– Hyvää #Itsenäisyyspäivä! Puhelimeni sai uudet kuoret. Vaarini oli mukana talvisodassa ja jatkosodassa. #Lastu kuorissa taistelut joihin hän osallistui, Timo Heinonen tviittaa.

– Loppuelämänsä hän kantoi päässään venäläisen kranaatin sirpaletta. Kiitos ja kunnia!

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoo puolestaan Facebookissa tänään olevan hieman ”erilainen itsenäisyyspäivä”.

– Aina olen juhlistanut itsenäisyyttä Suomessa, mutta tänä vuonna joudun sytyttämään kynttilän kaukana kotoa. Olen juuri saapunut työmatkalle Yhdysvaltoihin, Kaikkonen kertoo.

– Mutta vahvasti hengessä mukana. Hyvää itsenäisyyspäivää sinne rakkaaseen kotimaahan.

Työministeri Timo Harakka (sd.) kertoo hänkin itsenäisyyspäivän tunnelmista Twitterissä.

– ”Kuka on luonut Suomen?” Kuusivuotias ei saa kysymykseen kunnon vastausta, mutta joka tapauksessa tiedetään, että ”Suomi on luotu Lammassaaressa”. Varmaa on myös, että ”Suomi ei kuole koskaan”: Juhlallista #itsenäisyyspäivää jokaiselle!, Timo Harakka kertoo.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle on kutsuttu tänä vuonna noin 1 700 ansioitunutta vierasta eri puolilta Suomea. Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen kertoo Facebookissa, että tänään kansanedustajalla on edessään ”ensimmäiset Linnan juhlat”.

Jotkut edustajista kertovat sen sijaan jättävänsä vastaanoton väliin.

– Kiitän tasavallan presidenttiä kutsusta vastaanotolle. Olen mukana arvokkaassa juhlatunnelmassa, mutta jätän #linnanjuhlat tänä vuonna väliin. Kyse ei ole boikotista vaan siitä, että viimeisillään raskaana en ole oikein juhlakunnossa, vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen tviittaa.

