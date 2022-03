”Lopettakaa hyökkääjän yliarvioiminen” – näin Moskovan sanotaan sabotoivan operaatioitaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan epäpätevyys ja korruptio riivaavat Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

Länsimaiden pitäisi lopettaa Venäjän asevoimien yliarvioimen ja ukrainalaisten aliarvioiminen, toteaa Moskovassa syntynyt amerikkalainen sotahistorioitsija Max Boot.

Hänen mukaansa Yhdysvalloilla oli erinomaista tiedustelutietoa Venäjän suunnitelmasta hyökätä Ukrainaan, mutta huonoa tiedustelutietoa siitä, miten hyökkäys etenisi. Sodan alkaessa viranomaiset odottivat Kiovan kaatuvan kahdessa päivässä. Tämä oli tilannearvio yli kuukausi päivää sitten.

– Venäjän asevoimien kokemat takaiskut ovat muuttaneet tätä näkemystä, mutta edelleen on havaittavissa oletus, että ennemmin tai myöhemmin Moskova saa rivinsä kuntoon ja murskaa Ukrainan vastarinnan, Council on Foreign Relations -ajatushautomossa tutkijana työskentelevä Boot kirjoittaa Washington Postin mielipidekirjoituksessa.

– Vaikka venäläiset ovat osoittaneet kauhistuttavaa halukkuutta tehdä sotarikoksia, ei ole merkkejä siitä, että he pystyisivät murtamaan Ukrainan taistelutahdon. Sota on jatkunut jo yli kuukauden, ja hyökkääjä on häviämässä. Ei ole mitään syytä odottaa onnen kääntyvän yhtäkkiä.

Ukraina on toistaiseksi pystynyt käyttämään tehokkaasti länsimaiden toimittamia aseita puolustustaistelussaan.

– He vetäytyivät kaupunkeihin – joissa venäläisten panssarivaunujen ja ilmavoimien tehokkuus häviää – ja alkoivat kuluttaa hyökkääjää kohdistamalla iskuja venäläisten huoltolinjoihin ja komentajiin, Boot sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän joukot ovat kärsineet huonosta johtamisesta ja moraalista sekä heikoista taktiikoista. Venäjän asevoimien on arvioitu jakaneen voimiaan liian laajalle useille eri hyökkäyssuunnille.

Viime aikoina Ukrainan asevoimien kerrotaan tehneen menestyksekkäitä vastahyökkäyksiä varsinkin Kiovan ympäristössä ja Koillis-Ukrainassa Sumyn ja Harkovan kaupunkien lähistöllä.

Vaikka venäläisjoukot ovat ajaneet puolustajan ahtaalle Kaakkois-Ukrainassa Mariupolin kaupungissa, hyökkääjän sanotaan menettäneen osittain Khersonin kaupungin hallinnan Etelä-Ukrainassa.

Venäjän joukkojen kerrotaan myös kärsineen kovia mies- ja kalustotappioita. Lisäksi ajoneuvojen sanotaan olevan huonossa kunnossa, koska niitä ei ole huollettu asianmukaisella tavalla.

– Tämä ei näytä armeijalta, joka saa rivinsä kuntoon ja kukistaa Ukrainan. Sen sijaan venäläiset saattavat rajoittaa tavoitteitaan, Max Boot toteaa.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja väitti viime viikonloppuna, että ”päätavoitteena” on koko ajan ollut Itä-Ukrainassa sijaitsevan Donbassin alueen valtaaminen ja että Kiovaan kohdistuneen hyökkäyksen tarkoituksena oli vain estää Ukrainaa lähettämästä vahvistuksia itään.

Boot pitää väitettä järjettömänä. Sotilasanalyytikoiden arvioiden mukaan Kiovan valloitus oli Venäjän tärkein päämäärä. Mutta keskittyminen Donbassiin voisi tarjota Venäjän presidentti Vladimir Putinille keinon pelastaa kasvot huonosti sujuneessa sodassa.

– Epäpätevyys ja korruptio ovat sabotoineet Venäjän sotilasoperaation, joka on rakennettu valheiden ja illuusioiden varaan, Boot sanoo.

– Älkää odottako tämän muuttuvan. Lopettakaa venäläisten yliarvioiminen ja ukrainalaisten aliarvioiminen.