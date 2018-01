Lombardian kuvernööriehdokas maahanmuutosta: ”Valkoinen rotu on uhattuna”

Italian maaliskuisten vaalien alla käytävä keskustelu on saanut jo myrskyisät mittasuhteet.

Keskustaoikeiston koalitiosta Italian vauraimman (BKT 357 mrd euroa, Suomi 237 mrd) maakunnan, Lombardian kuvernööriksi pyrkivä Attilio Fontana sai aikaan poliittisen myrskyn sunnuntaisista radiokommenteistaan. Fontana edustaa maahanmuutto- ja eurokriittistä Pohjoisen liittoa (Lega Nord), mutta häntä on pidetty maltillisena.

– Emme voi ottaa vastaan kaikkia maahanmuuttajia. Meidän on päätettävä, jatkuuko etnisyytemme, meidän valkoinen rotumme ja yhteiskuntamme vai täytyykö se pyyhkiä pois. Tämä on valinta, hän sanoi Radio Padanian lähetyksessä sunnuntaina.

– On demagogista ja mahdotonta hyväksyä sellaista puhetta, jonka mukaan meidän pitäisi ottaa heidät vastaan. Se on asia, johon meidän reagoitava, meidän noustava sitä vastaan: emme voi ottaa vastaan kaikkia. Tarkoitan, emme ole enää sosiaalinen ja etninen kokonaisuus, koska heitäon paljon enemmän kuin meitä, koska he ovat meitä päättäväisempiä valtaamaan tämän alueen. … Kyseessä ei ole muukalaisviha eikä rasismi, vaan loogisuus ja järki, Fontana tilitti sanomalehti La Repubblican mukaan.

Puheista nousi myrsky. Maanantaina keskustavasemmiston koalition edustajat tyrmäsivät Fontanan puheet.

Muun muassa entinen sosialidemokraattinen pääministeri Matteo Renzi sanoi Fontanan rotupuheita ”hourailuksi”. Fontanan vastaehdokas Lombardian kuvernööriksi, Giorgio Gori julisti puheet ”hysteeriseksi kansankiihotukseksi”.

– (Silvio) Berlusconi sanoo, että me olemme pahempia kuin entiset kommunistit, ja että he ovat maltillisia ja me ääriliike. Fontanan rotupuheiden jälkeen voimme kysyä, ovatko he maltillisia? Jos he ovat maltillisia, minä olen (Mahatma) Gandhi, veisteli mielipidetiedusteluissa ykköspaikalla pysyttelevän Viiden tähden liikkeen pääministeriehdokas Luigi Di Maio.

Berlusconin johtama Forza Italia -puolue ja Matteo Salvinin johtama Pohjoisen liitto muodostavat keskustaoikeiston koalition ytimen. Koalitioon kuuluvat myös pienpuolueet Fratelli d’Italia ja Quarto Polo.

Maanantaina Attilio Fontana selitteli puheitaan sanomalla, että kyseessä oli lapsus. Pohjoisen liiton puheenjohtaja ja pääministeriehdokas Salvini kuitenkin jatkoi samalla linjalla.

– Hallituksessa säädämme normit kaikesta islamilaisesta toiminnasta maassamme. Olemme hyökkäyksen kohteena. Ihonvärillä ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Satoja vuosia historiaa on vaarassa kadota, jos islamisaatio voittaa. Hallitus, jota aion johtaa, ei päästä maahan yhtäkään laitonta tulijaa, Salvini sanoi maanantain yleisradioyhtiö RAI:n mukaan.

Italiaan saapui Välimeren ylitse vuonna 2015 lähes 154 000 turvapaikanhakijaa, vuonna 2016 yli 181 000 ja viime vuonna yli 119 000.