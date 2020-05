Tuleeko etelän rannoista koronalinkoja?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lämpö ja rajoitusten purku voivat johtaa hallitsemattomiin turistimassoihin.

Uimarannoista voi tulla varsinaisia koronalinkoja, kun lämpötilat nousevat ja Euroopan valtiot purkavat koronapandemiaan liittyviä kokoontumisrajoituksiaan, arvelee matkailuasiantuntija Tony Johnston CNN:lle.

Hän on varma, että turistien määrä esimerkiksi uimarannoilla tulee nousemaan merkittävästi lämpötilojen noustessa ja lomakauden alkaessa.

– Se alkaa tänä viikonloppuna tai vasta heinäkuun puolivälissä, mutta se on varmasti edessä. Se on väistämätöntä, että meillä on jossain vaiheessa hyvä sää kaikkialla mantereella ja sitten ongelma ilmene.

Matkailuasiantuntijan mielestä viranomaisten on laadittava selkeät strategiat rajoittamaan turistien määrää ja ehkäisemään rantojen ylikuormitusta lomakauden alkaessa.

Johnston toivoo, että turismin kokonaan kieltämisen sijasta viranomaiset kiinnittäisivät huomiota siihen, miten ihmiset voivat matkustaa turvallisesti huolehtien turvaväleistä ja riittävästä hygieniasta.