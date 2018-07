Kari Tolvanen: Lomamatkalla jossain päin Suomea

Kari Tolvanen on kokoomuksen kansanedustaja.

Mikä on esteenä turismia ja työllisyyttä kasvattavalle toiminnalle?

Kesälomareissulla jälleen kerran en jaksa olla ihmettelemättä tätä Suomen uneliaisuutta keskellä kauneinta kesää ja kuuminta turistiaikaa. Läpikulkumatkalla tai pidempään paikkakunnalla oleillessa sama huomio: kauniilla paikoilla olevissa pikkupitäjissä ei ole toria, ei tuoretta kalaa tai lihaa myyvää kauppaa, ei ruokaravintolaa.

Kahvilan virkaa saa toimittaa huoltoaseman kuppila, vaikka paikkakunnalla sattuu olemaan suhteellisen vilkas caravaararien alue sekä vierasvenesatama. Ja sitten jos paikkakunnalla onkin kerran kesässä jokin tapahtuma, niin liikkeet sulkevat ovensa kello 17, niin kuin on aina suljettu. Näin on, vaikka sää on mitä mainioin ja vaikka pitäjän raitti olisi keskikesän alkuillasta pullollaan väkeä, joiden taskuissa olisi kesälomareissua varten varattuna rahaakin.

Jos tätä ihmettelee suomalainen turisti, niin mitähän mieltä ulkomaalaiset mahtavat olla?

Ymmärrän oikein hyvin, että vakituista liiketoimintaa on vaikea saada kannattavaksi näillä pikkupaikkakunnilla. Mutta miksi sinne ei synnytetä sesonkiaikana pop up-, kauppa-, tori-, ravintola- ja kahvilatoimintaa? Tällaisia pop up-yrityksiä polkaistaan hetkessä pystyyn esimerkiksi Helsingissä. Ravintolapäivät ja katuruokatapahtumat elävät vain hetken kerrallaan, mutta ovat erittäin suosittuja.

Jos itse olisin yrittäjä, kokeilisin ainakin yhtenä kesänä pop up -yritystä kesämökkipaikkakunnallani. Tekisin pienen markkinatutkimuksen ja ottaisin selvää, millaisia palveluja mökkiasukkaat tai kesälomareissulaiset paikkakunnalta toivovat. Ja sitten vaan kesätoria, kesäkauppaa tai kesäravintolaa perustamaan. Ottaisin avukseni markkinoinnin asiantuntijan, joka suunnittelisi kesäyritykselleni mainoskampanjan tienvarsiin, paikallislehteen ja someen. Ja kesän loputtua laskisin kassan.

Mutta kun en ole yrittäjä, en varmaan tiedä tarpeeksi siitä, mikä on esteenä tällaiselle turismia ja työllisyyttä kasvattavalle toiminnalle. Onko syynä edelleen liika byrokratia ja liiat normit? Liiallinen verotus? Mitä voimme eduskunnassa tehdä asian hyväksi?

Hyvä kysymys on, miksi nelihenkinen nälkäinen perhe ei löydä muuta ruokapaikkaa kuin huoltoaseman pysähtyessään kauniiseen järvenrantapitäjään?

