Loistouutinen rokotetuille: Näin koronan immuniteetti kestää

Uudet tiedot koronavirustartunnan synnyttämän immuniteetin kestosta lupaavat tutkijoiden mukaan hyvää rokotteen antamalle suojalle.

Cell -tiedelehdessä esijulkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että tutkituista koronan sairastaneista peräti 80 prosentilla oli taudin vasta-aineita vielä kuudesta kahdeksaan kuukautta tartunnan jälkeen. Vasta-ainemäärät olivat kuitenkin pudonneet selvästi. T- ja B-soluimmuniteettia sitä vastoin havaittiin huomattavasti kaikilla koronapotilailla.

T-solut ovat immuunipuolustuksen niin kutsuttuja tappajasoluja. B-solut tuottavat vasta-aineita. Tutkimus näyttäisi vahvistavan aiempia löydöksiä, joiden perusteella immuunijärjestelmä voi ”muistaa” koronatartunnan pitkäänkin, vaikka varsinaiset vasta-aineet katoavatkin.

Tämän arvioidaan olevan tärkeää rokotteiden kannalta.

– Tulostemme perusteella luonnollisen koronatartunnan muodostama suojaava immunitetti voi kestää vähintään kuudesta kahdeksaan kuukautta riipumatta taudin vakavuudesta. Keskipitkän tai pitkän aikavälin suojaavan immuniteetin kehittäminen rokotteiden avulla voi siten olla mahdollista, tutkijat summaavat.

