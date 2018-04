Loikkarin rankka varoitus: Kim Jong-un ei muutu

Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan loikannut Na Min-hee varoittaa, että maailman ei tulisi ottaa tosisaan Kim Jong-unia ja hänen puheitaan ydinasevarustelun päättämisestä. Na osoittaa varoituksensa erityisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, jonka on tarkoitus tavata Pohjois-Korean johtaja piakkoin.

”Se maa ei ole muuttumassa. Toivon Trumpin muistavan, että Kim on rikollinen, joka rikkoo pohjoiskorealaisten ihmisoikeuksia”, Na sanoo Daily Expressin mukaan.

”Pohjois-Korea on ihmisoikeuksien kaatopaikka, ja on musertavaa, että Kim otetaan tosissaan”, hän lisää.

Na sanoo Kimin vain pelaavan aikaa suopeilla lähestymisillään ulkomaailmaa kohtaan. Pohjois-Korea on taloudellisessa ahdingossa, johon Kim pyrkii etsimään ratkaisua.

Lisäksi Kim tarvitsee aikaa kehittää ydinaseohjelmaansa.

”Koko elämäni aikana Kim tai hänen isänsä Kim Jong-il eivät ole olleet kiinnostuneita muutoksesta. Pohjoiskorealaisille kerrotaan, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestetään, koska USA pelkää Pohjois-Korean ydinaseita.”

”Näitä tapaamisia käytetään propagandana pönkittämään Kimin upeaa mainetta johtajana”, Na sanoo.

Donald Trump tviittasi sunnuntaina optimiseen sävyyn tilanteen kehittymisestä Pohjois-Korean kanssa. Hänen mukaansa ratkaisuun pääseminen maan kanssa on kuitenkin vielä kaukana.

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2018