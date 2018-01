Loikkari paljastaa Kim Jong-unin salaisuuksia: Tämä on mystinen Osasto 39

Salamyhkäinen virasto järjestää ulkomaista rahaa Pohjois-Korean diktaattorille.

Toimisto 39- tai Osasto 39 -nimillä liikkuva hämärä virasto tunnetaan Pohjois-Koreassa ”vallankumousrahastona”, nimettömänä pysyttelevä loikkari paljastaa.

Mies työskenteli viisi vuotta salamyhkäisellä osastolla ja elää nyt Etelä-Koreassa peläten pohjoiskorealaisia salamurhaajia. Hän kertoo työstään ABC Newsille Etelä-Korean turvallisuuspalvelun luvalla.

Loikkarin mukaan Toimisto 39:n toimintaan liittyy niin hakkerointia, kuin huumeita, asekauppaa ja väärää rahaakin. Massiivisilla operaatioilla on kuitenkin vain yksi tarkoitus.

– Toimisto 39 on organisaatio, joka järjestää ulkomaista valuuttaa johtajalle, hän kertoo.

– Veimme maasta mitä ikinä pystyimme – kultaa, koruja, maataloustuotteita – myimme kaiken, jotta saisimme hänelle rahaa, loikkari sanoo.

Tiedustelupalvelut ympäri maailmaa ovat vasta nyt alkaneet päästä jyvälle diktaattori Kim Jong-unille rahaa järjestävästä virastosta ja sen hämäräpuuhista.

Toimisto 39 pyörittää tiettävästi maailmanlaajuista yritysverkostoa, joka toimii niin laillisessa kuin laittomassakin kaupassa. Se järjestää Pohjois-Koreaan arviolta 0,4 – 1,6 miljardia euroa varoja vuosittain.

Toimiston rooli Kimin vallan pönkittäjänä on kasvanut valtavasti sitä mukaa kun Pohjois-Koreaa kuristavia talouspakotteita on kiristetty.

Aseita ja huumekauppaa

Toimisto 39 perustettiin jo 1970-luvulla hankkimaan varoja Kim Jong-unin isoisälle ja nykyisen Pohjois-Korean valtion perustajalle Kim Il-sungille. Nimi on perua viraston ensimmäisestä toimitilasta Pohjois-Korean työväenpuolueen rakennuksessa Pjongjangissa.

Loikkari väittää työskennelleensä vain laillisen puolen operaatioissa. Hän kertoo toimineensa suurta osaa Pohjois-Korean kaupasta hallinnoivan Daesong Groupin edustajana ympäri Aasiaa. Loikkari teki muun muassa kultakauppaa. Hänen mukaan pohjoiskorealaist kultaa salakuljetetaan Kiinaan, jotta sitä voidaan myydä eteenpäin kiinalaisena kultana. Pakotteiden kiertäminen on hänen mukaansa helppoa. Hän väittää, että Kiinalla on tässä suuri rooli

– Muutat vain yhtiöiden nimiä ja käytät sivukonttoreita muissa maissa.

– Kiinassa toimiminen on helppoa. Raja on tuhat kilometriä pitkä ja täysin auki, joten minkä tahansa salakuljettaminen sen yli on helppoa.

YK:n ja Yhdysvaltojen mukaan Toimisto 39 pyörittää suuria rahanväärennösoperaatioita ja harjoittaa myös ase- ja huumekauppaa. Pohjoiskorealaisten tekemiä 100 dollarin seteleitä on pidetty eräinä maailman parhaista. Niitä kutsuttiin ”superseteleiksi” ja ne olivat kova tulonlähde Toimisto 39:lle siihen asti, että amerikkalaiset viranomaiset puuttuivat peliin.

Loikkari kertoo, ettei tiedä tällaisista laittomuuksista. Hän kuitenkin myöntää, että lainvastainen toiminta on käymässä hankalammaksi, koska pohjoiskorealaisten toiminnasta tiedetään yhä enemmän. Toimistoa kuvataan jo epätoivoiseksi.

Viime aikoina sen toiminta on keskittynyt yhä enemmän kyberrikollisuuteen. Esimerkiksi vuonna 2016 Pohjois-Korean hakkerit olivat vähällä anastaa miljardi dollaria Yhdysvaltojen keskuspankista New Yorkista.

Loikkari kertoo paenneensa kotimaastaan, koska moni hänen kollegoistaan oli joutunut epäilyn alaisiksi ja päätynyt vankilaan. Hän uskoo lastensa saavan paremman elämän Etelä-Koreassa.

Loikkaaminen oli poikkeuksellisen helppoa entiselle Toimisto 39:n virkailijalle. Hänellä ja kaikilla hänen perheenjäsenillään oli passit ja heidän asemapaikkansa oli ulkomailla.