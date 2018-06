Loikkari Donald Trumpille: Kim Jong-un rakastaa valtaa eikä kansalaisiaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Koreasta loikanneen Yeonmi Parkin mukaan Kim Jong-un on hirmuhallitsija, joka ei välitä pohjoiskorealaisista.

Pohjois-Koreasta loikannut Yeonmi Park kritisoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että tämä väitti Voice of American haastattelussa Kim Jong-unin rakastavan kansalaisiaan.

– Kim Jong-un rakastaa valtaa, jonka hän saa maaltaan ja ihmisiltään. Mutta hän ei rakasta kansaansa, Park sanoo The Hillille.

– Hän näännyttää heitä pitääkseen maan ohjat käsissään. Hänellä on tarpeeksi resursseja ja valtaa rakentaa ydinaseita, mutta järjenvastaisesti ei onnistu ruokkimaan omaa kansaansa. En ymmärrä, mistä Trump sai idean siitä, että hän rakastaa kansalaisiaan. Hän tappoi oman veljensäkin, Park sanoo.

Donald Trump kehui vuolaasti Pohjois-Korean diktaattoria myös ABC:n haastattelussa. Trumpin mukaan Pohjois-Korean kansa rakastaa Kim Jong-unia.

– Hänen maansa rakastaa häntä. Hänen kansassaan on nähtävissä paloa. Heillä on suurta intohimoa. He yhdistävät sen, ja Pohjois-Koreasta muodostuu voimakas maa, Trump sanoi.

Trumpin ylistyspuheet Kim Jong-unista ovat herättäneet laajasti paheksuntaa. Pohjois-Korea on eristäytynyt kommunistivaltio, jossa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta ja toisinajattelijoita vainotaan ja suljetaan kevyin perustein työ- ja vankileireille. YK:n mukaan 41 prosenttia kansasta kärsii aliravitsemuksesta.

