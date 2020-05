Löi poliisia kahdesti – ja sitten poliisi löi lujaa

Yhdysvaltojen mellakoissa nähtiin viikonvaihteessa yksi episodi Baltimoressa. Kamera tallensi ja twitter julkaisi videon paljasjalkaisesta naisesta, joka alla näkyvällä tavalla löi poliisimiestä kahdesti kasvoihin.

Lyöty valkoihoinen poliisi ei reagoinut lyönteihin. Naisen takana ollut ja hänen kiinni pitämistään yrittänyt musta poliisi sen sijaan löi naisen yhdellä koukulla maahan.

Baltimoren pormestarin mukaan nyrkkiin turvautunut poliisi on poistettu tehtävistään. Pormestari kehui ensimmäistä poliisia pidättyvyydestä.

A woman in Baltimore just punched a cop in the face twice.

Don’t think she was expecting to get clocked in the head from behind… pic.twitter.com/XQMCLL3RHe

— Caleb Hull (@CalebJHull) May 30, 2020