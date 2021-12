Lockheed Martin: Suomi sai mahdollisuuksia, joita ei ole tarjottu muille

Valtioneuvosto on 10. joulukuuta valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa Suomen seuraavasta monitoimihävittäjästä.

Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaava monitoimihävittäjä on Lockheed Martin F-35A Lightning II. Hankintaan kuuluu 64 F-35A Block 4 -monitoimihävittäjää.

Lockheed Martin -yhtiön mukaan viidennen sukupolven hävittäjän valinta tuo Suomelle merkittävää uutta suorituskykyä ja luo vakautta alueelle.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että Suomen valtioneuvosto on valinnut perusteellisen ja avoimen kilpailun kautta F-35:n. Odotamme innolla, että pääsemme tekemään yhteistyötä Suomen Puolustusvoimien ja suomalaisen puolustusteollisuuden kanssa F-35:n toimituksen ja ylläpidon parissa, Lockheed Martinin F-35-ohjelman johtaja Bridget Lauderdale toteaa tiedotteessa.

– F-35:n valinta tuo suomalaiselle teollisuudelle ainutlaatuisia digitaalisia kyvykkyyksiä, joita hyödynnetään viidennen sukupolven hävittäjien suunnittelussa ja valmistuksessa. Tuotanto jatkuu yli 20 vuoden ajan ja F-35:n ylläpito jatkuu aina 2070-luvulle saakka, Lauderdale jatkaa.

Suomen ilmavoimille toimitetaan 64 F-35A-monitoimihäivehävittäjää, laaja asepaketti, Suomen ainutlaatuisiin huoltovarmuusvaatimuksiin räätälöity ylläpitoratkaisu sekä kattava koulutusohjelma.

Lockheed Martinin mukaan F-35:n valinta tarjoaa Suomelle taloudellisia ja teknologisia hyötyjä vuosikymmenien ajan. Kotimainen puolustusteollisuus saa yhtiön mukaan F-35:n valmistukseen ja ylläpitoon liittyen ”mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin tarjottu millekään muulle valtiolle”.

Epäsuoran teollisen yhteistyön puitteissa Lockheed Martin rakentaa suomalaisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kumppanuuksia, joissa kehitetään turvallisuusyhteistyötä pitkälle tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä yhdeksän valtion palveluskäytössä on yli 730 F-35-hävittäjää. Yli 1 535 lentäjää ja 11 500 mekaanikkoa on koulutettu koneen käyttöä ja ylläpitoa varten.

Finland Selects the F-35

The Finnish government chose the F-35 as the winner of the HX Program. By selecting the F-35, Finland gains a significant capability to ensure stability in the region. pic.twitter.com/mcjY5WMm1z

— F-35 Lightning II (@thef35) December 10, 2021