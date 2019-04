LM: Vankiloiden jengiongelma yllätti Risen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosseuraamuslaitos Risen johto on huolissaan vankiloiden heikentyneestä turvallisuustilanteesta.

Lännen Media uutisoi sunnuntaina, että rikollisjengi United Brotherhood (UB) on ottanut haltuunsa ison osan Suomen vankiloista.

– Olemme seuranneet tilannetta jo jonkin aikaa ja pyrkineet puuttumaan kehitykseen niillä resursseilla ja osaamisella, mitä meillä on. Eri asia on, olemmeko onnistuneet siinä riittävästi, sanoo kehitysjohtaja Pauli Nieminen Risestä Lännen Medialle.

– Sitä en allekirjoita, että tilanne vankiloissa olisi riistäytynyt täysin käsistä. Kyse on lähinnä yksittäistapauksista, hän jatkaa.

Turun vankilasta kerrotaan Lännen Medialle, että etenkin viimeisen puolen vuoden aikana pienemmät väkivaltaisuudet, uhkailutapaukset, huumelöydöt ja päihtyneiden vankien määrä ovat lisääntyneet merkittävästi.

– Lisäksi ongelmaksi on noussut se, että valta-asemassa olevat vangit määräilevät muita vapaammilla osastoilla olevia vankeja osastorajojen yli, kertoo johtaja Juhani Järvi Turun vankilasta.

Käytännössä jengeihin kuuluvat vangit pyörittävät Turun vankilassa huumekauppaa ja alistavat muita vankeja tekemään likaiset työt. Lännen Median tietojen mukaan väkivaltatapaukset myös Riihimäen vankilassa ovat lisääntyneet reilun vuoden aikana.

Järjestäytyneiden rikollisryhmien tavoitteena on jatkaa rikosten tekemistä vankilassa ja ohjailla rikostoimintaa myös muurien ulkopuolella vankilasta käsin. Riihimäessä ja Turussa on molemmissa tällä hetkellä sijoitettuna noin 30–40 jengeihin kuuluvaa vankia.

– Vankiloiden lakisääteinen tehtävä on torjua uusintarikollisuutta ja rikosten tekemistä vankeusaikana. En usko, että kaikissa vankiloissa edes ymmärretään kunnolla, että vankilat ovat myös rikostorjuntaviranomaisia, kritisoi Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa.

Keskusrikospoliisin mukaan kehitys vankiloissa lähti huononemaan jo vuosia sitten liivijengi United Brotherhoodin masinoimana. KRP yhtyy vankiloiden näkemykseen siitä, että tilanteen huononemista ovat edistäneet vääränlaiset juridiset ratkaisut.

– Järjestelmässä on unohdettu, että jengivanki ei ole normaali vanki, eikä häntä voi siksi vankilassakaan sellaisena kohdella ilman, että se on pois muiden vankien oikeusturvasta, sanoo rikoskomisario Jussi Oksanen KRP:stä.

Poliisilla on tiedossa tapauksia, joissa jengi on hyväksikäyttänyt myös vankilan henkilökuntaa joko näiden tieten tai tietämättä. KRP:n mukaan rikollisjengeillä on satoja yrityksiä käytössään joko omilla tai bulvaanien nimillä.

Rikosseuraamuslaitoksen johto kertoo jatkavansa kehitystyötä, jotta jengi-ilmiö ei enää vahvistu vankiloissa.