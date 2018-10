LM: Vain Hanhikiven jätehuollosta riittävät selvitykset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Säteilyturvakeskuksen mukaan Fennovoiman toiminnassa on yhä selvästi parantamisen varaa.

Säteilyturvakeskus STUK:n pääjohtaja Petteri Tiippana sanoo Lännen Medialle muun muassa Kalevan julkiasemassa jutsussa, että Fennovoiman ydinvoimalahankkeen suunnittelu Hanhikivenniemelle on tähän mennessä ollut STUK:lle melko poikkeuksellinen prosessi.

– Kaikilla osapuolilla on ollut ja on edelleen kovasti oppimista toistensa toimintatavoissa ja niiden yhteensovittamisessa. Kansainvälisessä yhteistyössä myös erilaisten turvallisuusvaatimusten ymmärtämisessä on ollut omat hankaluutensa, hän sanoo.

Hanhikiven voimalaitoshankkeen valvonnasta vastaavan projektipäällikkö Janne Nevalaisen mukaan Fennovoiman toiminnassa on yhä selvästi parantamisen varaa.

– Jatkossa Fennovoiman on esimerkiksi tehtävä Hanhikivi-spesifiset analyysit ja suunnitelmat. Me emme voi tehdä päätöksiä referenssilaitoksen dokumentteihin perustuvien tietojen ja oletusten perusteella, hän toteaa Lännen Medialle.

STUK on ollut pitkään huolissaan Fennovoiman johtamis- ja turvallisuuskulttuurista. Fennovoima esimerkiksi tekee päätöksiä, joita perustellaan vasta jälkikäteen.

– Kaikkien päätösten ja suunnitelmien pitää perustua tarkkoihin tutkimuksiin, ja meille on tietyissä kohdissa jäänyt vähän epäselväksi, onko näin toimittu, Nevalainen sanoo.

Fennovoima on esittänyt tässä vaiheessa viranomaiselle vain riittävät jätehuollon suunnitelmat.

Pääjohtaja Petteri Tiippanan mielestä on tärkeää, että ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja toimitusketju saadaan riittävän kypsiksi

– Nämä ovat niitä opetuksia, jotka realisoituivat Olkiluoto 3:ssa. Jos suunnittelu ei ole tarpeeksi kypsää, se kertautuu rakentamisen aikana aikatauluviiveinä ja muina ongelmina, hän sanoo.