LM: Uupumus uhkaa koululaisia

Uupumus on voimistuva ilmiö, joka koskee erityisesti tyttöjä.

– Suoritusorientoituneet ja tunnolliset uupuvat helpommin kuin muut, jos voimavarat ovat pienempiä kuin vaatimukset. Jos vanhemmat ovat uupuneita, lapsetkin voivat uupua herkemmin. Yhtä syytä uupumiseen ei ole, kertoo kasvatustieteiden professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta sanoo Lännen Medialle jutussa, jonka on julkaissut muun muassa Turun Sanomat.

Uupuminen voi olla seurausta muun muassa kovista koulutavoitteista, suuresta harrastusmäärästä sekä paineesta olla jatkuvasti läsnä sosiaalisessa mediassa.

– Uupumus on voimistuva ilmiö, joka koskee erityisesti tyttöjä. Suoriutuminen on pantu keskiöön, eikä lasten ja nuorten hyvinvointia. Osa nuorista tavoittelee huippuarvosanoja ja lähes kympin keskiarvoa, koska he kokevat jatko-opiskelupaikan ja tulevaisuuden riippuvan siitä, sanoo Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen Lännen Medialle.

Helsingin yliopiston tekemässä tuoreessa Gaps-tutkimuksessa lukiolaisista 18 prosenttia koki koulu-uupumusta ja stressaantuneita oli 45 prosenttia. Innostuneita oli 37 prosenttia. Lukiolaisista tytöt uupuvat poikia enemmän. Otos oli noin 1 300 opiskelijaa.

Kuudesluokkalaisista 40 prosenttia koki kyynisyyttä koulua kohtaan. He kokivat, ettei koulu ollut innostava, kiinnostava tai että siitä olisi hyötyä.

Koulu-uupumus voi pitkittyessään johtaa masentuneisuuteen, ja uupuvista lapsista tulee helposti myös uupuneita aikuisia.