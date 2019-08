LM: Tuomariliitto pelkää maalittamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomariliiton puheenjohtajan mukaan sidonnaisuusrekisteri voi johtaa maalittamiseen.

Tuomarien ja asiantuntijajäsenten kaikille avoin sidonnaisuusrekisteri voi johtaa jopa niin sanottuun maalittamiseen ja sitä kautta turvallisuuden vaarantumiseen. Näin voi käydä, jos rekisteriin ilmoitetaan liian yksityiskohtaista tietoa.

– Avoimuus on positiivista. Rekisterillä voidaan luoda luottamusta siitä, ettei tuomarilla ole kytköksiä, jotka yksittäisessä jutussa aiheuttaisivat esteellisyyttä. Kääntöpuolella on se, että kuinka yksityiskohtaista tietoa on tarkoituksenmukaista julkiselle foorumille velvoittaa kirjaamaan Tuomariliiton puheenjohtaja Antti Tapanila sanoo Lännen Mediassa.

Jos tuomari ilmoittaa rekisteriin esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenyyden, merkintä paljastaa suoraan, missä tuomari asuu. Vaarana on Tapanilan mukaan maalittaminen eli yksittäiseen ihmiseen kohdistuva toiminta, joka pyrkii vaientamiseen.

Tapanila kertoo, että läpinäkyvyyttä lisäävässä rekisterissä on ongelmansa.

– Nyt ei ole tarkkaan tiedossa, millaisista sidonnaisuuksista pitää ilmoittaa. Näkisin, että olisi eduksi, että olisi tiedossa, minkä tasoisissa sidonnaisuuksista pitää rekisteriin ilmoittaa.

Vuonna 2018 huhtikuussa Lännen Median tekemässä selvityksessä paljastui, etteivät kaikki tuomarit olleet laittaneet tietojaan sidonnaisuusrekisteriin, vaikka laki niin velvoittaa.

Sidonnaisuusrekisteri tähtää siihen, että asianomaiset saisivat tuomareiden esteellisyydestä selkoa. Esteellisyys tarkoittaa sitä, että tuomari ei voi sidonnaisuuden tai jonkin muun seikan takia käsitellä oikeustapausta. Vaarana on se, että sidonnaisuus vaikuttaa käsittelyn puolueettomuuteen.