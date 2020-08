LM: Suomella valmius tutkia Navalnyi-näytteitä salaisessa laboratoriossa

Verifinin laboratorio on tutkinut aiemmin Syyrian kaasuiskun näytteitä.

Suomella on valmius tutkia myrkytysepäilyn kohteeksi joutuneen venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tapausta huippusalaisessa laboratoriossa, kertoo Lännen Sanomat Turun Sanomissa julkaistussa jutussa.

Näytteitä olisi mahdollista tutkia Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n Helsingissä sijaitsevassa sopimuslaboratoriossa.

Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivan Verifin-laboratorion johtaja Paula Vanninen on vaitonainen mahdollisesta Navalnyi-tutkinnasta. Hän kuitenkin toteaa, että laboratoriossa on vaadittavaa asiantuntemusta.

– Jos Navalnyiltä on otettu verinäytteet sairaalassa Saksassa, analysointi olisi varmasti mahdollista. Hyönteis- tai hermomyrkky sitoutuu soluissa proteiineihin, joita voidaan tutkia jälkikäteen. Paljon riippuu tietysti siitä, millaisesta myrkkyannoksesta on ollut kyse. Navalnyin tapauksessa kyse on ilmeisesti ollut vähintään kohtuullisesta annoksesta, koska hän on mennyt koomaan, Vanninen kertoo.

Laboratorion toiminta on niin salaista, etteivät edes näyteitä tutkivat henkilöt välttämättä tiedä, mistä otettuja näytteitä he käsittelevät.

– Laboratoriot eivät anna tietoja suoraan edes oman maansa ulkoministeriölle, Vanninen kertoo

Julkisuuteen on kerrottu, että laboratorio on aiemmin tutkinut esimerkiksi Syyrian kaasuiskun näytteitä.