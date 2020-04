LM: Suojavyöhykkeille ei ulkomaisia kiinteistöhakemuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusministeriö on hyväksynyt kaikki kuluvana vuonna käsitellyt EU- ja ETA-alueen ulkopuoliset hakemukset.

Lännen median mukaan puolustusministeriö ei ole hylännyt yhtään EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten ostajien kiinteistökauppaa.

Vuoden alusta voimaan astunut uusi laki edellyttää ostajilta lupaa kiinteistökauppoihin. Yhteensä 75 hakemuksesta on käsitelty 60 kappaletta, joista kaikki on hyväksytty. Hakijoita on ollut 20 eri maasta.

Lain myötä hankintoihin voidaan puuttua, jos niiden katsotaan vaarantavan kansallista turvallisuutta. Hakemukset ovat kohdistuneet erityisesti Pohjanmaalle ja itärajan tuntumaan.

Puolustusministeriö ei ole havainnut, että uutta lakia yritettäisiin kiertää kaksoiskansalaisia tai bulvaaneja käyttämällä.

Valtiolla on uuden lain myötä etuosto-oikeus kohteisiin, jotka sijaitsevat 500–1000 metrin päässä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alueista.

– Suojavyöhykkeille ei ole tullut vielä yhtään EU- ja ETA-alueen ulkopuolista lupahakemusta, puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen sanoo LM:lle.