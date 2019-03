LM: Siviilipalveluksessa saa 13,50e ruokarahaa, varusmies 5,10e

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varusmiesliitto haluaa muutosta viikonloppujen ja lomien ruokarahoihin.

– Siviilipalvelusmiehille maksetaan päivärahan lisäksi ylimääräinen 13,50 euron suuruinen ruokaraha viikonloppuisin ja loma-aikana, eli rahaa on käytössä 18,60 euroa. Varusmies ei saa mitään muuta kuin normaalin päivärahan (5,10 e). Tämä on iso vääryys, Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula toteaa Lännen Median jutussa, jonka on julkaissut muun muassa Turun Sanomat.

Pajulan mukaan monet varusmiehet ovat kovilla.

– Kun päivärahasta hoidat puhelinlaskut ja vessapaperit, siitä ei jää paljon ruokaan. Ei voida olettaa, että kyllä äiti ruokkii poikansa.

Pajulan mukaan käytäntöä perustellaan sillä, että varusmiehillä on mahdollisuus mennä kasarmille syömään lomilla ja viikonloppuisin.

– Olimme hiljattain Kainuun prikaatissa varuskuntavierailulla. Puhuimme ruokarahasta varusmiesten kanssa. Kysyin muutamilta, kuinka pitkä heidän kotimatkansa on. Vastaus oli, että 550 kilometriä suuntaansa. Saa olla aika kova nälkä, että lomalla oleva ajaa päivälliselle yli tuhat kilometriä.

Varusmiehille on annettu myös perustelu, että lomat ovat vapaaehtoisia eli kasarmilta ei tarvitse lähteä.

– Jos varusmies jää kasarmille lomilla, niin mitä se tekee hänen taistelukyvylleen ja mielialalleen, Pajula kysyy.

Pajulan mukaan kyse ei ole valtavista summista, jos ruokaraha jaettaisiin tasapuolisesti.

– Puhumme ehkä noin 20 miljoonasta eurosta.