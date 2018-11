LM: SDP pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan saatavuusharkinta täytyy säilyttää.

– Emme ole valmiita sitä poistamaan, sanoo Antti Rinne Lännen Medialle muun muassa Turun Sanomien julkaisemassa jutussa.

Rinteen mukaan saatavuusharkinnan avulla voidaan varmistaa, että suomalainen osaava työvoima saa työpaikkoja suhdanteiden muuttuessa.

Saatavuusharkinnassa arvioidaan, olisiko avoinna olevaan työpaikkaan mahdollista kohtuullisessa ajassa saada työvoimaa Suomesta tai muualta Euroopan talousalueelta. Vasta sen jälkeen tehdään päätös, saako tämän alueen ulkopuolelta tuleva työntekijä oleskeluluvan.

Rinteen mukaan Suomi tarvitsee lisää työvoimaa myös ulkomailta. Työvoiman tuloa ja saantia pitää kuitenkin joustavoittaa byrokratian purulla, ei saatavuusharkinnan poistolla.

– Työvoima pääsee tulemaan Suomeen tarveharkintajärjestelmän puitteissa kohtalaisen helposti. Ongelma on se, että työlupakäsittelyssä on liian vähän voimavaroja ja se prosessi on hemmetin byrokraattinen, hän sanoo.