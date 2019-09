LM: Puolustusvoimien ex-komentajaa epäillään palvelusrikoksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusrikospoliisi epäilee entistä Puolustusvoimien komentajaa, kenraali Jarmo Lindbergiä palvelusrikoksesta.

Lännen Median mukaan tutkinnassa on kyse siitä, miten Jarmo Lindberg toimi Inarissa Lemmenjoella järjestetyn vapaaehtoisen harjoituksen jälkiselvittelyn aikana. Harjoitus järjestettiin 22.-24. syyskuuta vuonna 2017.

Krp:n tutkinnanjohtajan Janne Järvisen arvion mukaan asia on siirtymässä syyteharkintaan loka-marraskuussa.

Lindberg on jo tutkintaa edeltäneen esiselvittelyn aikana kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Hän on kolmas korkea upseeri, jonka toimia tutkitaan Lemmenjokeen liittyen. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan kyse on siitä, onko Lindberg syyllistynyt rikokseen rikkomalla sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annettuun lakiin perustuvia velvollisuuksiaan.

Helsingin hovioikeus tuomitsi kesäkuussa Karjalan Lennoston entisen komentajan eversti Markus Päiviön sakkorangaistukseen esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeus katsoi, että Päiviö oli käyttäytynyt sopimattomasti ja epäasiallisesti sekä loukannut sanomisillaan harjoitukseen osallistuneita henkilöitä.

Ilmavoimien komentajana harjoitukseen aikaan toiminut Sampo Eskelinen sai puolestaan sakkotuomion palvelusrikoksesta. Kesäkuussa annetun tuomion mukaan hän ei käynnistänyt viipymättä esitutkintaa alaisestaan eli Markus Päiviöstä. Eskelinen tuomittiin 30 päiväsakkoon.

Sakkotuomion saaneen Eskelisen kurinpitoesimies oli Lemmenjoen aikaan komentaja Lindberg.