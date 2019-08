LM: Pieniä lukioita uhkaa lakkauttaminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymmenessä vuodessa lukioiden määrä on vähentynyt 65 oppilaitoksella.

Pienet lukiot vaarassa kuihtua oppilaskadon vuoksi, kertoo Lännen Media Kalevassa.

Lukioiden määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa 65 oppilaitoksella. Tähän asti lukioiden määrä on vähentynyt suurissa kaupungeissa, joissa keskisuuria lukioita on yhdistetty isoiksi yksiköiksi. Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värrin mukaan seuraavaksi lakkauttaminen uhkaa pieniä lukioita.

– Kun opiskelijamäärä edelleen laskee, pieniä lukioita aletaan lakkauttaa, hän toteaa.

Valtio on leikannut Värrin mukaan lukiokoulutuksen rahoitusta vuodesta 2013 lähtien. Valtion osuus lukioiden rahoituksesta pitäisi olla lain mukaan 42 ja kuntien 58 prosenttia. Kunnat ovat kuitenkin kasvattaneet omaa osuuttaan rahoituksesta.

– Nyt ollaan tilanteessa, jossa valtion rahoitusosuus on 25 prosenttia ja kuntien 75. Suomessa on myös kymmeniä kuntia, jotka eivät saa valtiolta latin latia eli niillä on nolla euroa valtion osuus. Ne rahoittavat lukiokoulutuksensa kokonaan omalla rahoituksellaan, Värri kertoo.

Viime vuonna lukiota kävi yhteensä 103 400 opiskelijaa. Ikäluokkien pienentyminen näkyy lukio-opiskelijoiden määrän vähenemisenä, jolla on vaikutusta valtion maksamaan rahoitusosuuteen.