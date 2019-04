LM: Perhevapaakorvaus jäänyt alikäytetyksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhevapaakorvaus on ollut kahden ensimmäisen vuoden aikana selvästi alikäytetty.

Vuodelta 2018 eli ensimmäiseltä kokonaiselta vuodelta korvausta maksettiin 17 500 äidille, joka on selvästi vähemmän kuin hallituksen arvio 30 000 vuosittaisesta tuensaajasta, käy ilmi Lännen Median Kelalta pyytämistä tilastoista.

Etuutta maksettiin viime vuonna yhteensä vajaa 44 miljoonaa euroa. Hallitus arvioi, että uudistus maksaisi 75 miljoonaa vuodessa.

– Näyttää siltä, että kaikki korvaukseen oikeutetut firmat eivät ole sitä hakeneet, sanoo Kelan tutkija Anneli Miettinen Lännen Medialle muun muassa Turun Sanomien julkaisemassa jutussa.

Miettinen arvoi, että merkittävä syy alikäytölle on informaation puute.

– Työnantajilla kestää yleensä jonkin aikaa ennen kuin uuden etuuden olemassaolo tiedostetaan.

Toiseksi vajaakäyttöä selittää Miettisen mukaan etuuden rajoitukset. Korvauksen edellytyksenä on, että työntekijällä on vähintään vuoden mittainen työsopimus, joka on kestänyt ainakin kolme kuukautta ennen äitiysvapaata.

Nykyään yhtiö saa 2 500 euron perhevapaakorvauksen palkalliselle äitiysvapaalle jäävistä työntekijöistään. Tuki on melko pieni verrattuna äitiydestä työnantajille koituviin kustannuksiin, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

Arviot yhden vauvan työnantajalle aiheuttamasta kustannuksesta vaihtelevat 10 000-17 000 euron välillä. Suurimmat kulut johtuvat raskausajan sairaspoissaoloista, sairaan lapsen hoitokuluista sekä sijaisen rekrytoinnista ja perehdyttämisestä.