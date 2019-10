LM: Opettajista huutava pula, virkoihin ei yhtään hakijaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luokanopettajien rekrytointiongelmat vaivaavat kasvukeskuksia.

Opettajien ammattijärjestö OAJ on huolissaan uusien opettajien rekrytointiongelmista.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan tilanne on hälyyttävä erityisesti pienillä paikkakunnilla.

– Pahimmillaan tilanne on se, että avautuvaan virkaan ei ole yhtään hakijaa. Ongelma koskee nimenomaan sellaisia paikkakuntia, jotka ovat päiväajomatkan päästä jostain isommasta maakuntakeskuksesta, eli työpaikkakunnalla on asuttava, Luukkainen sanoo Lännen Median jutussa, jonka on julkaissut muun muassa Länsi-Suomi.

– Tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys, sillä opettajapula voi johtaa koulutuksen epätasa-arvoistumiseen. Kunnissa pitäisi miettiä sitä, mitkä ovat oman alueen vetovoimatekijät, jotka vetävät nuoria puoleensa. Jos kaikki koulutetut lähtevät paikkakunnalta, niin silloinhan imagolla on merkitystä.

Työnantajajärjestö Kuntatyönantajat KT:n mukaan suurin ongelma on koulutettujen opettajien haluttomuus muuttaa paikkakunnalta toiselle.

OAJ on ehdottanut ratkaisuksi opettajien palkkojen korottamista, mutta kuntatyönantajien mukaan edes sillä ei saataisi ratkaistua ongelmaa.

– Jos tämä olisi palkasta kiinni, sen pystyisi hoitamaan jo nyt nykyisten virkaehtosopimusten puitteissa. Mutta jos tunteja on vähän, silloin palkka jää niin pieneksi, ettei sitä voi ratkoa rekrytointilisällä, neuvottelupäällikkö Hannu Freund Kuntatyönantajista sanoo.

Työnantajapuoli on ehdottanut ongelman ratkaisemiseksi opetusministeriön laatimien opettajan kelpoisuusvaatimusten helpottamista. OAJ on kuitenkin tyrmännyt ehdotuksen.