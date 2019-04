LM: Näin Esperi huijasi vuosia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esperi Caren hoivakotien työvuorolistoihin on merkitty henkilöitä, jotka eivät ole työskennelleet yksiköissä.

Lännen Median mukaan valvontavirasto Valvira sai eri puolilta Suomea jo vuonna 2016 nimettömiä ilmiantoja, joiden mukaan Esperi on merkinnyt hoivakotien työvuorolistoille keskushallintonsa työntekijöitä. He eivät kuitenkaan työskennelleet kyseisissä hoivakodeissa. Tarkastuksissa paljastui, että kyseessä on ollut laaja käytäntö.

Tieto käy ilmi Lännen Median hankkimasta valvontavirasto Valviran päätöksestä. Lukuisissa Esperin vanhustenhuollon yksiköissä on todettu vuosina 2016–2019 asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita. Valvira vaatii päätöksessään yhtiötä korjaamaan epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä.

Päätösasiakirjasta käy ilmi, että Esperi on muuttanut osassa yksiköistään toimintaa lupapäätösten vastaiseksi henkilöstömitoituksen osalta. Aluehallintovirastojen tarkastusasiakirjojen mukaan lukuisten hoivakotien vastuuhenkilöiden tehtävänkuva ei ole vastannut yksiköille annettuja lupapäätöksiä.

– Kävi ilmi, että he (työvuorolistoille merkityt henkilöt) olivat nimenomaan keskushallinnon palkanlaskijoita ja aluejohtajia. Esperi arvioi, että heidän työpanoksensa voidaan laskea hallinnolliseksi työpanokseksi yksiköihin, Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo kertoo Lännen Medialle.

Päätösasiakirjan mukaan Esperin hoivakotien vastuuhenkilöillä on ollut vastattavanaan useita yksiköitä tai heidän työpanoksestaan osa on laskettu hoivatyöhön.

Esimerkiksi hoivakoti Paatelan osalta valvovalle viranomaiselle ei selvinnyt, kuinka paljon yksikönpäällikön työtunneista on laskettu osaksi ilmoitettuja hoivatyöntekijöiden työtunteja. Esperin hoivakodeissa on käynyt Uusitalon mukaan niin, että joissain tapauksissa yksiköitä ei ole johtanut kukaan.

– Kun katsoo mitä on tapahtunut, niin on selvää, että näille yksiköille tarvitaan vahvaa esimiestyötä. Sitä ei voi tällä tavalla (hallinnollisilla henkilöillä) korvata, Uusitalo sanoo.

Avi totesi, että hoivakodin luvan mukaiset toimintaedellytykset eivät täyty henkilöstömitoituksen ja rakenteen osalta. Tarkastuskäynnillä vastuuhenkilö kertoi Aville, että vanhuksia oli istutettu ruokapöydässä kohtuuttoman pitkiä aikoja tai hoidettu vuoteeseen ilman perusteltua syytä. Vastuuhenkilön mukaan vanhusten kaltoinkohteluun olivat osallistuneet kaikki yksikön työntekijät.

Esperiä koskevin epäkohtien laaja selvittely aloitettiin vuonna 2017. Päätös asiassa tehtiin vasta tänä keväänä.

– Tilanne vanhustenhuollossa ja yksiköissä muuttui koko ajan. Tuli ilmoituksia epäkohdista ja piti tehdä jatkuvia tilannearvioita. Toinen syy on, se että meillä on ollut aika rajalliset resurssit valvontaan, Uusitalo vastaa kysymykseen, miksi Valvirassa ei pystytty reagoimaan asiaan nopeammin.

Esperi Caren aluejohtaja Kimmo Karvonen kertoo LM:lle, että yhtiö on aiemmin merkinnyt laskutuksen ja resurssisuunnittelun työtä työvuorolistoille hoivakodeissa, koska siten on yritetty tehdä tukitoimien tehtäviä näkyväksi.

– Tämä ei selvästikään ollut selkeä malli ja se lakkautettiin jo viime syksynä. Työvuorolistan merkitsemistapoja on päivitetty ja selkeytetty muun muassa yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa, hän sanoo.

Karvonen kiistää, että yrityksessä ollut sellainen kulttuuri, että se olisi halunnut johtaa tahallaan harhaan viranomaista työvuorolistamerkinnöillä.

Karvonen kertoo, että Esperissä otetaan lähiaikoina konsernitasolla käyttöön uusi laatumittaristo.

– Täytyy myös muistaa, että suurimmassa osassa yhtiön yksiköistä asiat ovat olleet hyvin. Palautamme luottamusta teoin ja ymmärrämme, että se ei tapahdu hetkessä. Meillä ei ole tiedossa, että Esperissä olisi tehty tietoista harhaanjohtamista, Karvonen vakuuttaa.