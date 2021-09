LM: Ministeriö torjuu koronarokotuksista annettavat palkinnot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö torjuu palkintoihin turvautumisen kansalaisten houkuttelemiseksi koronarokotuksiin.

Pienimuotoisia kannusteita on käytetty ainakin Kainuussa, missä Kuhmon Osuuspankki on lahjoittanut ensimmäisen rokotuksen ottajille 20 euron arvoisen lahjakortin, jolla on voinut ostaa pitsaa tai polttoainetta, kertoo Lännen Media.

Rokotustilanteessa lahjakortin on antanut hoitaja, eikä rokotuspaikalla ole ollut yrityksen edustajia paikalla.

– Vaikka sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa ihmisiä rokotuksen ottamiseen, emme kuitenkaan kannusta tällaisiin tempauksiin. Rokotteen ottamisen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen ja siihen, että ihminen on tehnyt omalla kohdallaan tilanteeseensa ja tietoihinsa perustuvan arvioinnin siitä, haluaako ottaa rokotteen vai ei, johtaja Jari Keinänen STM:n turvallisuus- ja terveysosastolta sanoo Lännen Medialle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen suhtautuu koronarokotuksen yhteydessä jaettaviin pieniin palkkoihin myötämielisesti.

– En pidä tällaisia hyvän mielen lahjoja huonona asiana. Rokotuksen jälkeen jaetut kakkukahvit ovat aivan sopiva keino innostaa ihmisiä tulemaan rokotettavaksi. Esimerkiksi SPR on jakanut jo pitkään verenluovuttajille kiitokseksi ruusuja ja kahvia, hän sanoo.

– Niin kauan kuin kannustimet pysyvät hauskuuttamisen puolella, ne toimivat hyvin. Sitä en pidä hyvänä, että hyvinvointivaltiossa ihmiset hakisivat rokotteet pelkästään kannustimien vuoksi.