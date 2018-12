LM: Katsastuksia satoja tuhansia aiempaa vähemmän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksityiskäytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastusten väli harvenee ensi vuonna.

Sääntely vähentää katsastuksia ensi vuonna, mutta määrästä on erilaisia arvioita. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toteaa Lännen Median muun muassa Turun Sanomien julkaisemassa jutussa, että katsastuksia tehdään vuositasolla noin 400 000 vähemmän kuin nyt.

Yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto arvioi, että katsastukset vähenevät 23 prosenttia. Liiton mukaan nykyisestä 2,7 miljoonasta vuosittaisesta katsastuksesta vähenee reilut 600 000.

Uusi auto on katsastettava ensimmäisen kerran vasta viimeistään neljän vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä, ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Yli kymmenvuotiaat ajoneuvot on katsastettava vuosittain. Tähän saakka uusi auto on katsastettu kolmen vuoden päästä käyttöönotosta ja sen jälkeen joka vuosi.

Trafi myöntää pienen liikenneturvallisuusriskin, joka asetusmuutokseen liittyy.

– On arvioitu, että kun katsastukset harvenevat, niin tien päällä voi olla aiempaa hieman useammin ajoneuvoja, joissa on jokin tekninen vika. Toistaiseksi onnettomuustilastoissa on näkynyt hyvin vähän, että tekninen vika olisi ollut aiheuttamassa onnettomuuksia, erityisasiantuntija Teemu Toivanen Trafista sanoo.

Yksityisten katsastustoimipaikkojen liiton mukaan katsastusten harventaminen heikentää liikenneturvallisuutta.

– On selkeä riski, että autot ovat liikenteessä huonommassa kunnossa, Yksityisten katsastustoimipaikkojen liiton toiminnanjohtaja Björn Ziessler sanoo Lännen Medialle.