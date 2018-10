LM: Kaikilla ydin¬voi¬mayh¬tiöi¬llä korjattavaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Säteilyturvakeskus on havainnut johtamiseen, organisaatioon ja turvallisuuskulttuuriin liittyviä ongelmia Suomen kaikissa ydinvoimayhtiöissä

Säteilyturvakeskus STUK on edelleen huolissaan Fennovoiman johtamis- ja turvallisuuskulttuurista. Viranomainen on kuitenkin joutunut ottamaan samansuuntaisia seikkoja esille myös Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fortumin tarkastuksissa.

– Kyse on kokonaisuuden hallinnasta, eli siitä, miten organisaatioissa huolehditaan turvallisuusasioista. Esimerkiksi erilaiset parannustoimet eivät ole edistyneet niin hyvin kuin on tavoiteltu, kertoo apulaisjohtaja Tomi Routamo STUKista sanoo Lännen Median jutussa, jonka on julkaissut muun muassa Kaleva.

TVO:ssa organisaatiossa ongelmien juuret ovat erityisesti yhtiön sisäisessä ilmapiirissä. Ongelmat ovat näkyneet muassa henkilöstön vilkkaana vaihtuvuutena, mikä puolestaan on aiheuttanut viivästyksiä erilaisiin kehitys- ja parannustoimenpiteisiin.

Fortumin kohdalla on kyse samansuuntaisista seikoista.

– On tunnistettu samanlaista haastetta erilaisten kehitystoimenpiteiden edistämisessä ja läpiviemisessä. Tämä on johtamisen selvä kehityskohde, toteaa Loviisa 1 ja 2 -laitosten käytönvalvontapäällikkö Tomi Koskiniemi Lännen Medialle.

Lisäksi STUK on kiinnittänyt huomiota siihen, että Fortumilla on niukasti resursseja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

– Kehitystoimenpiteiden viivästyminen näkyy muun muassa siinä, että tietynlaiset poikkeamat toistuvat.

Poikkeamilla säteilyturvaviranomainen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jotakin tiettyä työvaihetta ei ole toteutettu täsmälleen ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Ainakaan toistaiseksi poikkeamat eivät ole yleensä olleet turvallisuuden kannalta merkittäviä.

Olkiluoto 3 -hankkeen ongelmat, viivästykset ja parhaillaan toteutettava intensiivinen käyttöönottovaihe aiheuttavat lisäpainetta TVO:n turvallisuuskulttuurille.

– STUK on valvonnassaan painottanut, että aikataulupaineet eivät saa mennä laadukkaan tekemisen edelle, Mononen sanoo.