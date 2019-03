LM: Jehovan todistajilla ratkaisun paikka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jehovan todistajat joutuvat päättämään armeijaan menosta lähivuosina.

Suomen Jehovan todistajat kertoo tyytyvänsä lakimuutokseen, joka kumoaa heidät asevelvollisuudesta vapauttaneen lain. Jehovan todistajien tiedottaja Jukka Palonen kertoo Lännen Medialle, ettei liike ottanut kantaa 1980-luvulla säädettyyn vapautuslakiin, eikä myöskään nyt tehtyyn päätökseen kumota laki.

– Toimimme kulloinkin voimassa olevan lain mukaan. Näin teemme myös nyt uuden lain astuessa voimaan, Palonen kommentoi jutussa, jonka on julkaissut muun muassa Turun Sanomat.

Jehovan todistajien mukaan he eivät aio hakea lainsäädäntöön muutosta myöskään jälkikäteen.

Jehovan todistajat kertoo, että liike ei aio määrätä jäseniään toimimaan tietyllä tavalla vapautuslain kumoamisen jälkeen.

– Jokainen yksilö joutuu tekemään tässä ratkaisun oman valistuneen omantuntonsa perusteella, Palonen toteaa.

Palonen sanoo, että on vaikeaa arvioida, miten lain kumoaminen vaikuttaa, koska päätös armeijan, siviilipalveluksen ja totaalikieltäytymisen väliltä jää yksilöiden harteille.

Jehovan todistajia on asepalvelukseen kutsuttavissa ikäluokissa noin 70 vuodessa. Tulevan kolmen vuoden aikana päätös armeijan, siviilipalveluksen ja totaalikieltäytymisen väliltä on edessä sadoilla liikkeen jäsenillä. Tänä aikana asevelvolliseksi tulee noin 700 Jehovan todistajaa, joilla on tällä hetkellä lykkäys armeijasta.